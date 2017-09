Egyre több a végzetes támadás - Lehet, hogy már a te adataidat is ellopták?

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján, november 16-án. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Az év első hat hónapjában összesen 918 adatokkal kapcsolatos visszaélést tártak fel, amivel 1,9 milliárd személyes adat kerülhetett illetéktelen kezekbe. Ez 167%-os emelkedést jelent 2016 hasonló időszakához képest a Gemalto szakemberei szerint. Az érintett cégek kétharmadánál az adatlopás vagy elvesztés egyben az árfolyam esésével is járt a tőzsdén, a vizsgált 65 cégnél összesen 52,4 milliárd dollárt veszítettek a befektetők - mondta Jason Hart, a cég alelnöke.Meglepő módon a jelentés szerint az is hozzájárulhat az adatlopások növekedéséhez, hogy a cégeket egyre keményebb szabályokkal próbálják rászorítani az ügyfelek adatainak védelmére. Hasonló szabályt fogadtak el most az USA-ban és az EU-ban is, ezek azonban azt is jelentik, hogy egyre értékesebbek az ügyféladatok, így a hackereknek is jobban megéri feltörni a rendszereket.