Egyre több kkv látja be: biztosítás nélkül hazárdjáték lehet a vállalkozás

Ugyanúgy, ahogy a lakossági ügyfelek tudnak vásárolni lakás-, gépjármű-, életbiztosításokat, a vállalatok is köthetnek - sőt, bizonyos esetekben kötniük is kell - speciális, rájuk szabott biztosításokat. A vagyoni károk fedezetére a tényleges kockázatkezelési igények szerinti vagyonbiztosítási csomag állítható össze a vállalkozások és intézmények részére. A tűz és elemi károk biztosítása mellett olyan kiegészítő biztosítások is választhatók, amelyek a biztosítható vagyoni kockázatok szinte teljes körére fedezetet nyújtanak.A klasszikus vagyon- és felelősségbiztosítás alatt azt értjük, amiben a vállalkozás - legyen az termelő, gyártó avagy szolgáltató - gépei, berendezése, épületei, telephelyei alapesetben vannak biztosítva a különböző veszélynemek ellen, mint tűz, robbanás, földrengés, jégverés, vihar, stb. A felelősségbiztosítási elemek azonban eltérnek a lakosságitól, hiszen itt munkáltatói felelősségbiztosítások, szolgáltatás - vagy termék-felelősségbiztosítások is szerepelhetnek a palettán.

Klikk a képre!

A teljes biztosítási piaci díjbevétel tavaly 920 milliárd forint volt, ebből az, amit klasszikusan a vállalati biztosításokhoz lehet sorolni, tehát a vállalati vagyon- és felelősségbiztosítások 80 milliárd forintot tettek ki - ez a teljes piac 8,5 százaléka.

A piac évről évre növekszik 5-6 százalékot, most csak a vállalati biztosításokról beszélek, és ebben az évben is várhatóan ennyi lesz a növekedés

Ezekhez kapcsolódhatnak még például az építés-szerelésbiztosítások, az elektronikus eszközök biztosítása, nagy gépek biztosításai. Újdonságot jelent a magyar piacon a szélerőművek, naperőművek - szintén speciális - biztosítása.A vállalati biztosítások egyedi ága a szállítmánybiztosítás: ha út közben valami történik az áruval, annak a kártérítését a biztosító átvállalja. Ezen felül a flottáikra tudnak vásárolni kötelező-, casco illetve GAP-biztosítást, ami a vállalatok esetében egy csoportos jellegű biztosítás is lehet. A dolgozókra pedig csoportos élet-, balesetbiztosítás, valamint nyugdíjbiztosítási termékek közül választhatnak a cégek megfelelő konstrukciót.A biztosítás egészen meglepő irányokat is vehet: egyfajta kombinációi a lakossági és a vállalati terméknek a nagy, kiterjesztett garanciabiztosítási programok. Tipikusan ilyen például, ha egy magánszemély vásárol a biztosító partnerénél egy értékes műszaki cikket, akkor kiterjesztett garanciabiztosítást is kérhet hozzá. A csoportos utasbiztosítások is idesorolandók: nagy cégek, ahol sokat utaznak, vásárolhatnak egy keretnapos biztosítást. Így gyakorlatilag több ezer napi utasbiztosítást vesz a cég, és ahogy a kollégák utaznak, lefogyasztják a keretet.A legtöbb kompozit nagybiztosítónak van vállalati szolgáltatása, de vannak olyan kisebb társaságok, amelyek kifejezetten erre a területre specializálódnak, és vállalnak olyan jellegű kockázatokat, amiket a nagyok csak ritkán.A méreteket jól mutatja, hogy a piac egyik legnagyobb szereplője, az Aegon Magyarország díjbevételéből (ami idén meg fogja haladni a 100 milliárd forintot) több mint 10 százalék már a vállalati szegmensből jön.- mondta el a Portfolio-nakAz elmúlt években voltak olyan jogszabályváltozások, amelyek kötelezővé tették bizonyos szakmák számára, hogy rendelkezni kell szakmai felelősségbiztosítással. Ugyanakkor elkezdődött egy piaci konszolidáció (összeolvadások, felvásárlások) is: 2018-ra várhatóan öttel kevesebb lesz a piaci szereplők száma, mint két évvel ezelőtt volt.

A cikk megjelenését az Aegon Biztosító támogatta.

A szakember szerint fontos fejlesztések is megvalósultak a magyar piacon, így az Aegonnál is. Ilyen az egyablakos ügyintézés, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy cégnek egyetlen ügyintézővel kell kapcsolatot tartania a biztosítónál. Persze ha az ügyfélnek nincs erre igénye, és azt szeretné, hogy diverzifikáltan, több helyen legyen a biztosítási portfóliója, akkor egy-egy kis szeletet is tudnak ebből vállalni.A biztosítási alkuszok a nagyvállalati szegmens 90 százalékát lefedik, nemzetközi és magyar cégeknél egyaránt. Ugyanakkor még nagyon sok olyan biztosítási szerződés van, amelyeket - egy lakásbiztosításhoz hasonlóan - időközönként érdemes felülvizsgálni, hiszen sok beruházás történik a cégeknél, új munkaerőt vesznek fel, és a biztosítási kötvényeket is aktualizálni kellene ezeknek megfelelően. Ezt érdemes minden évben a biztosítási közvetítővel vagy a biztosítóval közösen átnézni, hogy a kárrendezésnél ne legyen ebből később probléma.