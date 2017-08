Az esést tovább mélyítette a Harvey hurrikán pusztítása Texasban, a természeti katasztrófa gazdasági hatásai egyelőre lokálisak, a globális tőkepiacokat azonban ez is nyomás alatt tartja

Kedd hajnaban Észak-Korea rakétát lőtt ki, mely Japán egyik régiója felett szállt el és becsapódott a Csendes-Óceánba. A koreai geopolitikai feszültség is rontott a befektetői hangulaton

A legnagyobb hiszti természetesen most is a német DAX-ban van, a német részvényindex már 220 pontos, vagyis közel 1,9 százalékos mínuszban is állt már