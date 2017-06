Egyre nagyobb nyomás alá kerülhet az olaj

Míg Szaúd-Arábia csökkentette a kitermelést, más OPEC-tagokat tekintve már vegyes a kép;

A dollár erősödése (az euróval szemben) további nyomás alá helyezte az olajárat;

Az Egyesült Államok üzemanyag-tartalékai emelkedtek, annak ellenére, hogy megkezdődött a hagyományos erős üzemanyag-forgalmat hozó nyári szünidő;

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a piaci túlkínálat az erőteljes kereslet ellenére hosszabb távon fennmaradhat;

Az Egyesült Államok emelkedő kitermelése tovább gyengíti az OPEC kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseit;

A kanadai olajhomok kitermelésének bővülése a második legjelentősebb tényezője lesz a következő évek globális kínálati emelkedésének.

Csütörtök este a WTI árfolyama 0,6 százalékkal 44,5 dollárig gyengült a szerdai 3,7 százalékot követően, ezzel héthavi mélypontot ért el. Bár pénteken reggel az árfolyam kis mértékben fölfelé korrigált, a Reuters által idézett tréderek szerint emögött a líbiai export részleges leállásának egyedi hatása állhat.

Lefelezett OPEC-hatás

Ha az OPEC, illetve a kartelt informálisan vezető Szaúd-Arábia valóban komolyan gondolja, hogy bármit megtesz célja elérése érdekében, akkor itt az alkalom.

Ha az OPEC, illetve a kartellt informálisan vezető Szaúd-Arábia valóban komolyan gondolja, hogy bármit megtesz célja elérése érdekében, akkor itt az alkalom.