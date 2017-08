Egyre súlyosabb az amerikai katasztrófahelyzet - Vegyiüzem-robbanások jöhetnek

Fennáll a további robbanások veszélye

Miután elveszítettük a kritikus fontosságú hűtőrendszert, az anyagok felrobbanhatnak, ami erős tüzet okozhat. A magas vízszint és az áram hiánya miatt nem tudjuk megelőzni ezt. A gyár személyzetét evakuáltuk, napokkal ezelőtt felvettük a kapcsolatot a szövetségi, állami és helyi hatóságokkal, és szorosan együttműködünk velük az ügy kezelése érdekében. A hatóságok a környező közösségek evakuálását is elrendelték. Mindenkitől bocsánatot kérünk, aki érintett a helyzetben

A Houstontól körülbelül 40 kilométerre észak-keletre található üzem szerves peroxidot állít elő, a vegyületcsoportot a gyógyszeripartól az építőiparig számos területen alkalmazzák. A szövetségi kormány munkahelyi biztonságért és egészségügyért felelős ügynöksége szerint bizonyos szerves peroxid vegyületek a szembe kerülve súlyos sérüléseket okozhatnak, de a bőrrel való érintkezésük sem ajánlott. A szervezet azt is megjegyzi, bizonyos szerves peroxidok hevesen is égnek. A környezetvédelmi ügynökség (EPA) ezt azzal is megtoldja, hogy bizonyos vegyületei májkárosodást is okozhatnak.

Az elképesztő mennyiségű csapadék miatt a helyzet szinte kezelhetetlenné vált Texasban, de a környező államokban sem rózsás a helyzet, a meteorológusok pedig további esőzéseket várnak. Miután Houstonban és környékén szerdán is egész nap megállás nélkül zuhogott az eső, a katasztrófa-elhárítás (FEMA) szakemberei szerint egy-másfél méteres víz áll az utcákon és az utakon. Összeroppanás fenyegeti a főbb hidakat is, amelyek nem bírják tovább a hatalmas víztömeg nyomását, Texas város ivóvízellátása összeomlott.A vihar által megrongált, szinte megközelíthetetlen vegyi üzemekben is kritikus a helyzet. Az egyik üzemben több robbanás is történt a szem- és fültanúk megerősített beszámolói szerint. A jelenleg is közel 2 méteres víz alatt álló üzemet működtető francia Arkema vegyipari vállalatcsoport közleményében a gyárban történt két robbanásról és fekete füstről írt és figyelmeztetett: további problémák léphetnek fel, amint az emelkedő hőmérséklet hatására az üzemben található rendkívül gyúlékony vegyületek még instabilabbá és veszélyesebbé teszik a helyzetet.- fogalmaztak, felhívva a helyieket, hogy tartsák távol magukat a szerdán kijelölt 1,5 mérföldes (körülbelül 2,3 kilométeres) sugarú evakuációs zónától.A helyi hatóságok szerint ugyanakkor robbanások helyett csak kisebb, durranásszerű jelenségek okozhatták a tüzet és füstöt. A katasztrófavédelem vegyi reakciók soráról, és időszakos füstről számolt be a gyárnál. A hatóságok állítása szerint semmilyen mérgező anyag nem került a környezetbe, a történések pedig nem jelentenek veszélyt a közösség számára. Ezzel együtt a füstöt belélegző több embernél légzési irritációról számoltak be, egyiküket egészségügyi kezelésben is kellett részesíteni.- írta Richard Rowe, az Arkema észak-amerikai egységének vezérigazgatója a The Washington Post által idézett szerdai közleményében.A Harvey megérkezése előtt kiterjedt javítási munkálatokat végeztek az üzemben, például extra tartalék generátorokat, illetve dízel-tüzelésű hűtőtartályokat telepítettünk, ezek azonban nem voltak képesek megküzdeni az áradással. A genetárorok leállásakor a hőmérséklet-érzékeny anyagokat a hűtőtartályokba helyezték. Az üzem hűtőrendszerét és generátorait azonban a hurrikán hatására elárasztotta a víz, így azok működésképtelenné váltak. A gyár elsődleges villamosenergia-ellátása vasárnap szűnt meg, nem sokkal később pedig a tartalék generátorok is leálltak. Az AP hírügynökség szerint az amerikai környezetvédelmi ügynökség, az EPA korábban kockázatkezelési terv elkészítésére és benyújtására szólította fel az Arkemát, miután az üzem nagy mennyiségű mérgező kén-dioxidot és gyúlékony metilpropént is tartalmaz.A legvalószínűbb forgatókönyv a következő napokra a társaság szerint az, hogy az immár hűtés nélkül maradt anyagok bomlásnak indulnak és lángra kapnak. A társaság szerint a tűz várhatóan a benzin égéséhez hasonlóan heves lesz. Arra pedig roppant kicsi az esély, hogy tűz nélkül is megúszható a helyzet.