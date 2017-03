Egységes európai útdíjrendszer jöhet

Németországban nagy viták vannak

A német útdíjrendszer bevezetése aktuális kérdés, de ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság is dolgozik az Egységes Európai Útdíj bevezetésén. Violeta Bulc Európai Közlekedési Biztos évek óta küzd egy egyéges elektronikus rendszerért, szerinte az autósoknak minden utat megállás nélkül tudni kéne használni Európán belül. A díjjal kapcsolatos számításokat a megtett út és a károsanyag kibocsátás alapján végeznék, tehát a sűrűbben használt utakért többet kéne fizetni. A jelenleg fennálló és tervezett útdíjrendszereket azonban nem muszáj egyből eltörölni, sőt az egységes útdíjrendszer részévé tennék. Például a francia és az olasz fizetőkapukat vagy az osztrák és a készülőben lévő német e-matrica rendszert nem törölnék el egyből.A német törvényhozás alsóháza (Bundestag) pénteken módosította a külföldi autósokat is terhelő úthasználati díj szabályait. Az ellenzék és több tartomány elutasítja a kormánypárti frakciók szavazataival elfogadott törvényt, amely várhatóan nem lép életbe a jelenlegi, szeptemberig tartó ciklusban.A Bundestag és a tartományi kormányokat képviselő kamara, a Bundesrat még 2015-ben alkotta meg a külföldi autósok terhelését célzó díjszabályait, amelyeket az Európai Bizottság kifogásai miatt kellett megváltoztatni. A brüsszeli bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított Németország ellen, az uniós állampolgárok közti hátrányos megkülönböztetés tilalmára hivatkozva.A díjfizetési rendszer alapgondolata, hogy mindenkinek kell fizetni, de a német autósokat a gépjárműadó csökkentésével tehermentesítik.A Brüsszel nyomására átalakított szabályozásban az a legfőbb új elem, hogy a gépjárműadót nem automatikusan csökkentik a díj összegével, hanem a motor környezetvédelmi besorolása alapján adnak kedvezményt.Így az autósokat a motor besorolása szerint különböztetik meg, és nem annak alapján, hogy Németországban vagy külföldön tartják-e üzemben a kocsit.A hivatalosan infrastrukturális hozzájárulásnak nevezett díj "méltányos, ésszerű és igazságos" - emelte ki a szavazás előtti vitában Alexander Dobrindt szövetségi közlekedési miniszter, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa. Mint mondta, a díj bevezetése "rendszerváltás" az úthálózat fenntartásának és fejlesztésének finanszírozásában, hiszen az adófizetők mellett bevonja azokat is, akik eddig ingyen használták az infrastruktúrát.A CDU/CSU pártszövetség koalíciós társa, a szociáldemokrata párt (SPD) részéről hangsúlyozták, hogy feleslegesnek és értelmetlennek tartják az új rendszert, és csak a koalíciós hűség miatt szavazzák meg az előterjesztést.Azt ellenzéki pártok - a Zöldek és a Baloldal (Die Linke) - ismét élesen bírálta a kormánypártokat, Európa-ellenesnek és abszurdnak minősítve a külföldieket sújtó díj bevezetését. Elutasítja a szabályozást Észak-Rajna-Vesztfália, Saar-vidék és Rajna-vidék-Pfalz tartomány kormánya is, mert nem tartalmaz a határ menti régiókat a díjfizetési kötelezettség alól mentesítő kivételeket.Az elképzelés szerint a külföldi autósoknak csak az autópályák használata után kell fizetniük. A tíz napra, két hónapra vagy egy évre szóló elektronikus matricát az interneten vagy töltőállomásokon vásárolhatják meg. A tíznapos matrica a motor károsanyag-kibocsátásától függően 2,50 és 25 euró (durván 775-7750 forint) közötti összegbe kerül.A díjfizetési rendszer a tervek szerint 2019-re állítják fel. A kormányzati számítások alapján a díj évi 3,7 milliárd euró bevételt hoz, ebből a külföldi autósok 500 millió eurót fizetnek be. A bevételt az úthálózat fenntartására és fejlesztésére fordítják.