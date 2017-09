Együttműködik a BÉT és az MFB Invest

Az MFB Invest és a BÉT vezetői által aláírt együttműködési megállapodás egyik kiemelt pontja, hogy a nyilvános részvénykibocsátást (IPO) tervező állami- és magántulajdonban lévő társaságok tőzsdei bevezetésének felkészítésében együttműködnek. Ezen fő célhoz kapcsolódóan olyan területeken is szoros együttműködésre törekszik a két szervezet, mint a tőzsdeérett vállalatok azonosítása, kiválasztása és a nyilvános részvénytársasággá válás folyamatának a támogatása, a tőzsdére lépést megelőző vállalat átvilágítás eszköztárának bővítése, a vállalati átláthatóság növelésének ösztönzése, de a felelős vállalatirányítási rendszerek kialakításának, bevezetésének és fejlesztésének elősegítése is egy olyan terület, ahol az MFB Invest és a magyar tőzsde közösen kíván erőfeszítéseket tenni.Katona Zsolt, az MFB Invest vezérigazgatója az együttműködési megállapodás aláírásakor elmondta, hogy a jövőben együttműködnek a tőzsde kijelölt tanácsadóival és az ELITE program résztvevőivel is, de ehhez szorosan kapcsolódva az MFB Invest által részben vagy egészben, közvetlenül- vagy tőkealapokon keresztül tulajdonolt vállalatok ELITE Programba történő nominálásában is részt vesznek.Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a magyar gazdaság versenyképességének és a fenntartható növekedésének egyik záloga, hogy a hazai tulajdonú nagyvállalatok és kkv-k számára könnyen hozzáférhetővé tegyük a tőkepiaci finanszírozási formákat, köztük a tőzsdei megjelenést. A tőkepiacról ugyanis megfelelő finanszírozás vonható be nagy növekedési lehetőséget kínáló, ugyanakkor magasabb kockázatú és hosszabb időhorizontú befektetésekhez. A BÉT ötéves fejlesztési stratégiája ezt támogatja, és egyik fontos eszköze is, hogy egy jól működő ökoszisztéma épüljön fel, amely támogatja a tőkepiaci megjelenésben a vállalatokat. Úgy gondolom, hogy az együttműködés az MFB Investtel szorosan illeszkedik stratégiai céljaink teljesítéséhez.Bernáth Tamás az MFB elnök-vezérigazgatója szerint az MFB Zrt., mint az MFB Invest tulajdonosa, elkötelezett a hazai gazdaság fejlesztése, a kormányzati gazdaságpolitikai célkitűzések tőkebefektetéseken keresztül történő aktív támogatása, a kis- és középvállalati szektor hitelezésében való részvétel, és az innovációs eredmények hasznosításának elősegítése mellett. Az MFB az új stratégiájának megfelelően az alapok alapjaként is megjelent a hazai kockázati és fejlesztési tőke piacon, amelynek keretében további alapokat is el kíván indítani a jövőben.A két szervezet együttműködése kiterjed olyan területre is, mint a kibocsátó- és befektető-barát jogszabályi és szabályozási környezet fejlesztése, a kisebbségi tulajdonosok védelmét szolgáló jogszabályok előkészítésében, véleményezésében való részvétel. A most aláírt megállapodásnak köszönhetően a Budapesti Értéktőzsde az MFB Investtel együtt még hatékonyabban tudja a vállalatokat megszólítani közös rendezvények szervezésével, oktatással.