El kell felejteni a benzinkutakat - mondja a Mol-vezér

A csoport növelni tudta a kitermelést olyan területeken is, amelyeken sokan már nem várták, így a közép-európai érett mezőkön, Magyarországon is.

A társaság fokozta vegyipari aktivitását, egyre mélyebbre hatolva a vegyipari láncban.

A 2030-as hosszú távú stratégiával összhangban folytatódott a kiskereskedelmi hálózat és tevékenység átalakítása, újrapozicionálása.

Megszavazták az osztalékot

Gyors és forradalmi változások előtt

A horvátoknál pattog a labda

A Mol csoport 2016-ban jó évet zárt, ezt jelzi a közelis; ezt pedig azzel együtt, sikerült elérni, hogy- fogalmazott Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója a társaság éves közgyűlése utáni sajtóbeszélgetésen. A mérséklődő finomítói marzsok, hozamok, illetve a kőolaj árának 2016-os csökkenése mellett a társaság több területen is figyelemre méltó előrelépést ért el.Hernádi Zsolt a Mol csoport 2016-os eredményei kapcsán a következőket emelte ki:Ugyancsak a tavalyi év eredményei kapcsán szólt arról is, hogya tavalyi eredmény után. Ennek megfelelőenaz előző évi 567 forinthoz képest.Hernádi Zsolt az eredmények között hangsúlyozta:, illetve a Molis, tanulva az indexből való kikerülés tapasztalataiból is. A régióban a Mol az első és egyetlen vállalat, amelynek ez eddig sikerült - húzta alá.A Mol Hernádi szerint régiós versenytársaitól és a hazai nagyvállalatoktól elsősorban abban különbözik, hogy ez. A társaság 2016-ben felismerte és ki merte mondani, hogy a működési környezetet alakító megatrendek együttes hatása gyors és forradalmi változásokat fog okozni, amivel szembe kell nézni - utalt a 2030-ig terjedő, tavaly elfogadott hosszú távú vállalati stratégiára. Szavai szerint, bár a következő 15 évben továbbra is az olajipari termékek dominálják majd a piacot, azonban a változásokra felkészülve a Mol leválasztotta a hagyományos és az újabb trendeknek megfelelő tevékenységeit.- tette hozzá.A várható változásokra felkészülve a Mol finomítói termelését is átállítja: az üzemanyagok részarányát ismét 50 százalék alá szorítva egyéb vegyipari termékekkel szélesíti termékpalettáját. 2021-ig 1,9 milliárd dollárt, 2030-ig pedig további 2-2,5 milliárd dollárt kíván vegyipari beruházásokra fordatni a régióban.Az INA-üggyel és a részvényértékeltséggel kapcsolatos kérdére Hernádi Zsolt azt felelte,. Az INA konszolidált része a csoportnak, de jelenleg pénzügyi értelemben nem igazán jelent többletet, miután nem tud együtt fejlődni a Mollal - fogalmazott Hernádi. A horvát finomítói fejlesztések mellett a kutatás-termelésben jelentős fejlesztési deficit mutatkozik; szavai szerint gyakorlatilag csak azokban a kérdésekben volt jó a működés, ahol nem volt szükség együttműködésre., miután a horvát kormány döntött a Mol INA-részesedésének visszavásárlásáról, a labda azon a térfélen pattog. A menedzsment mindenesetre ugyanúgy végzi tevékenységet, mintha nem történt volna meg a bejelentés; a mi feladatunk, hogy kihozzuk a legtöbbet az INA-ból - mondta. Közérdek, de leginkább a horvát gazdaság érdeke, hogy a jelen helyzet mielőbb megoldódjon - fogalmazott, hozzátéve, hogy ezt követően, a működési környezet értékelése alapján születhet döntés például a rijekai finomító további sorsáról is.A saját részvényekre vonatkozó kérdésre válaszolva kijelentette,, így már senki nem akar ilyen céget ellenséges módon felvásárolni. A társaság tartani kívánja sajátrészvény-csomagját, vizsgálják a lehetőségeket is, de a CEZ Mol-pakettjének értékesítésekor nem vásároltak - hangzott el.