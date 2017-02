Eladhatják az Opelt

Ha minden jól alakul, akkor egyesülhet a francia PSA Group és a GM németországi leányvállalata, az Opel. A megállapodást (amennyiben lesz megállapodás) a napokban jelenthetik be.A PSA, a Peugeot és a Citroen gyártója és a GM között már most is van együttműködés, nem teljesen új a kapcsolat a két cég között. A szabadidő-terepjárók (SUV) és kisbuszok gyártásában dolgoztak együtt, és már korábban is volt szó róla, hogy valami komolyabb együttműködés jöhet. Ez 2013-ig volt téma, amikor is a GM eladta a részesedését a francia autóipari csoportban.A PSA szóvivője a Reutersnek megerősítette, hogy tárgyalásokat folytatnak az amerikai szektortárssal, hogy mélyebbre fűzzék a kapcsolatukat. Az Opel és a francia állam, amely 14 százalékos részesedéssel rendelkezik a francia cégcsoportban, nem kommentálta a híreszteléseket.