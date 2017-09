Eladja globális villamos energetikai üzletágát a GE

Az ügylet részeként az ABB és a GE megállapodott, hogy hosszú távú, stratégiai szállítási együttműködést alakít ki az ABB termékekre, illetve a GE-márkanév hosszú távú használatáról is megegyeztek. A két cég együttműködéséből, köszönhetően a most megkötött széleskörű stratégiai szállítási kapcsolatnak, a GE is sokat fog profitálni - mondta John Flannery, a GE vezérigazgatója.A GE Industrial Solutions több mint 100 országban rendelkezik ügyfélkapcsolatokkal, bázisa pedig az ABB legnagyobb piacának számító Észak-Amerikában a legkiterjedtebb. A GE Industrial Solutions, amelynek központja Georgia állam fővárosában, Atlantában található, világszerte 13 500 főt foglalkoztat. 2016-ban közel 2,5 milliárd dollár árbevételt ért el megközelítőleg 8%-os működési EBITDA-marzs és közel 6%-os működési EBITA-marzs mellett.Az ABB jelenleg a második legerősebb piaci szereplőnek számít a villamos energetikai rendszerek szegmensben; a GE Industrial Solutions az ABB Energetikai Termékek divíziójába fog beépülni. A tranzakció lezárását követően kezdetben csökkenteni fogja az Energetikai Termékek divízió működési EBITA-marzsát. Az ABB úgy tervezi, hogy a divízió 2020 során éri el ismét az előirányzott 15-19%-os marzssávot. Az ABB szerint már az első évben nő a működési EPS (Earning per Share), az éves költségszinergiák értéke pedig az ötödik évben elérheti a 200 millió dollárt.A tranzakcióra tekintettel az ABB úgy döntött, hogy felfüggeszti a korábban már bejelentett részvény-visszavásárlási programját. A tranzakció - amely az ilyenkor szokásos engedélyeztetési és jóváhagyási eljárások hatálya alá esik - várhatóan 2018 első félévében zárul le. A tranzakció vonatkozásában a Credit Suisse és a Dyal Co. volt az ABB pénzügyi tanácsadója, míg a jogtanácsosi feladatokat a Davis Polk & Warwell látta el.