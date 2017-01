Eladja többségi tulajdonrészét Kínában a McDonald's

Előzmények

Megállapodott az amerikai gyorsétteremlánc, a McDonald's, hogy eladja kínai és hongkongi érdekeltségeinek 80 százalékát egy befektetői konzorciumnak, melynek tagjai a Citic és a Carlyle Group is.Az ügylet részét képezi a franchise-jogok 20 évre szóló használata, a tranzakció a szóban forgó üzletágakat 2,08 milliárd dollárra értékeli. A Citic Capital Partners a szóban forgó egységek 52 százalékát, a Carlyle pedig a 28 százalékát szerzi meg, a McDonald's pedig 20 százalékos részesedést tart meg.A bejelentés nem mondható meglepőnek, decemberben ugyanis már felröppentek ezzel kapcsolatban hírek. Mindez beleillik a vállalat stratégiájába, mely olyan piacokon igyekszik újraszabni tulajdonosi struktúráját, mint Kína, Dél-Korea, vagy Délkelet-Ázsia. A McDonald's célja, hogy megfordítsa az évek óta zajló negatív folyamatokat, legnagyobb piacán, Amerikában sorozatban a negyedik éve csökken a forgalom.A McDonald's azonban nem az első, és lehet, hogy nem is az utolsó gyorsétteremlánc, amely ilyen lépésre szánja el magát. Novemberben a Yum Brands jelentette be, hogy leválasztja kínai tevékenységét egy külön cégbe, ami a Yum China nevet kapja. A Coca-Cola azt tervezi, hogy értékesíti kínai palackozó üzletágát, az International Paper pedig márciusban közölte, hogy leválasztja kínai és délkelet-ázsiai tevékenységeit. A probléma részben az, hogy külföldiként drága és bonyolult Kínában bármilyen kiskereskedelmi tevékenységet folytatni.A gyorsétteremláncok az elsők között léptek be Kínába a külföldi vállalatok közül, már közel három évtizede jelen vannak a távol-keleti országban.Kínában az Amerikai Kereskedelmi Kamara legutóbb felmérést készített, aminek során a válaszadó cégek 32 százaléka közölte, hogy nem tervezi, hogy Kínában bővítene. Ez magasabb arány, mint amit a 2009-es válság beruházás-visszafogásai közepette láttunk. A válaszadók negyede mondta, hogy már elköltöztetett, vagy tervezi, hogy elköltöztet tevékenységeket Kínából, közülük 38 százalék az Egyesült Államokba, Kanadába, vagy Mexikóba megy.