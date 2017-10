Eladó egy fociklub, az ára potom 140 milliárd forint

A múlt héten jelentette be a Sports Direct üzletlánc tulajdonosa, hogy megválna a Premier League-ben szereplő csapattól, azonban a Bloomberg úgy tudja, hogy a potenciális vevőknek már júliusban kiküldtek egy ajánlatot. A hírügynökség által megismert anyagban az is szerepel, hogy a klub bevételei a várakozások szerint 82 millió fontra esnek majd a 2016-17-es évben a tavalyi 126 millióról, miközben a kiadások összege 97 millió lehet. vagyis még Asley is bevallja, hogy a borsos vételár mellett várhatóan a veszteséget is az új tulajnak kell majd fizetnie.Mindezek tetejébe az is fenyeget, hogy a klub esetleg kiesik az első osztályból, a Bloombergnek nyilatkozó szakértő szerint akkor az értéke a harmadára zuhanhat vissza. Szerinte egy esetleges vevőt akkor érdekelheti a klub, ha valamilyen garanciát kap arra, hogy a következő három évben kiesés esetén kompenzálják majd. Mindezek ellenére állítólag van érdeklődés a Newcastle iránt, szóba kerültek arab és kínai vevőjelöltek is.