Eladták az Opelt, és még ők fizetnek érte

A korábban becsültnél jóval többe kerülhet a General Motorsnak (GM) az Opel eladása

Az amerikaiak az európai cég nyugdíjalapjába fizetnek be, emiatt gyakorlatilag ők fizetnek azért, hogy a PSA megvegye tőlük az Opelt

Sokba kerül az eladás

A General Motors eladta európai leánycégét, az Opelt a PSA Peugeot Citroennek, a hír nem új, hiszen már idén tavasszal bejelentették a tranzakció legfontosabb részleteit, csak azt nem tudtuk, hogy pontosan mennyi pénzt fizetnek a felek egymásnak. Azt ugyanis fixálták a felek, hogy a PSA 1,3 milliárd eurót fizet az Opelért és annak brit leánycégéért, a Vauxhallért, ezen felül 900 millió eurót kap a GM a GM Financial európai részlegéért. Ezzel szemben viszont az amerikai cég hatalmas összeget fizet az Opel nyugdíjalapjába, korábban 4,5 milliárd dollárról volt szó, most azonban azt nyilatkozta a GM pénzügyi vezetője, Chuck Stevens, hogy az Opel eladásával kapcsolatos költségek akár 5,5 milliárd dollárt is kitehetnek . Vagyis, ha a két pénzáramlást kinettózzuk, akkor akár közel 2,9 milliárd dollárjába is kerülhet a GM-nek az, hogy megszabadul az Opeltől.

Nagy ballaszt volt az Opel

Nagy-Britanniában nem lesznek gyárbezárások

A szigetországban a gyártást egészen 2021-ig garantálják, illetve Lutonban a Vivarokat egészen 2025-ig gyárthatják, így a Vauxhall 4 500 alkalmazottjának nem kell egyelőre azért aggódnia, hogy elveszíti a munkahelyét

A Vauxhall nyugdíjalapjának tagjait sem érheti veszteség

A német üzemekben dolgozó közel 19 ezer alkalmazott esetében 2018 végéig nem kerül sor elbocsátásokra

Legalább 2020-ig további beruházásokat hajtanak végre a németországi üzemekben.

Mit tervez a PSA?

Az Opel nagy teher volt a GM-nek, mert bár az elmúlt években már valamelyest javult az európai autógyártó profitabilitása, de még mindig veszteségesen működött, az Opel 1999 óta minden évben veszteséges volt. A cég átalakításával kapcsolatban több forgatókönyv is felmerült, végül az amerikaiak az eladás mellett döntöttek. A tranzakció bejelentését követően meredek találgatások jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy a PSA és az Opel összevonása után milyen mértékben kell kapacitásokat, párhuzamosságokat leépíteni, a PSA vezetése azonban igyekezett minden érintettet megnyugtatni, és arra tettek ígéretet, hogyA PSA-csoport szerint az Opel megvásárlásával 1,7 milliárd eurós költségmegtakarítást érhetnek el 2026-ra, a francia autógyártó menedzsmentje úgy számolt, hogy a felvásárlását követően az Opellel 2 százalékos üzemi profitmarzsot lehet majd elérni 2020-ra, míg 2026-ra ez az érték egészen 6 százalékig emelkedhet.