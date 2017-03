Eldőlt: bedobja a törülközőt az atomerőmű építő

A Westinghouse vezetői hétfőn találkoznak egyesült államokbeli közműcégek és a hitelezők képviselőivel, hogy megvitassák a lépést - értesült a japán média. Az úgynevezett Chapter 11 típusú csődvédelem iránti kérvény lényegében azt jelenti, hogy a cég addig csődvédelemben részesül a hitelezőivel szemben, amíg át nem szervezi működését. A Toshiba fő hitelezői a Sumimoto Mitsui Banking Corp, a Mizuho Bank és a Korea Electric Power, amelyek a Westinghouse reorganizációjának is fő szponzorai lehetnek.A Westinghouse akvizíció katasztrofális hatását jól jelzi, hogy a veszteségek ellentételezésére a Toshiba már jól jövedelmező memóriachip üzletágának részbeni vagy teljes értékesítését is kilátásba helyezte. (Az egységet a taivani Foxconn mellett mások is szívesen látnának portfoliójukban.) Az elsősorban a Westinghouse okozta veszteségek miatt februárban a Toshiba elnöke, Shigenori Shiga is lemondott.A Toshiba 2006-ban kötelezte el magát az atomenergia mellett, amikor 5,4 milliárd dollárért megvásárolta az amerikai Westinghouse nukleáris technológiai vállalatot. 2016 márciusában a Toshiba a nukleáris energia üzletágat még jelentős növekedési drivernek tartotta, és azzal számolt, hogy 2018-ban teljes árbevételének csaknem ötödét ezen a területen éri majd el. A legutóbbi üzleti évben a társaság árbevételének 13 százalékát realizálta nukleáris energia üzletágában.A Westinghouse 2006-os megszerzésekor a Toshiba még a nukleáris energia új korszakának kezdetét vizionálta. A pénz pedig azóta is dől az 5,4 milliárd dollárért vásárolt társaságból - csak éppen nem a Toshiba felé. A japán nagyvállalat a Westinghouse körüli problémák miatt már két alkalommal kérelmezte az amerikai tőzsdefelügyeletnél, hogy később jelenthessen eredményszámokat. Amennyiben az utóbbi, még el nem fogadott kérelmét elutasítanák, az azt jelentené, hogy azonnal publikálnia kellene pénzügyi jelentését, avagy a tőzsdéről való kivezetés várhat rá.A tokiói székhelyű vállalat még tavaly decemberben jelentette be, hogy a Westinghouse-nál hatalmas, több milliárd dollár nagyságú leírásra is kényszerülhet egy akvizíció nyomán. A leírások nagyrészt két, az Egyesült Államokban épülő nukleáris erőmű költségtúllépéseihez kapcsolódnak. A társaság azt is közölte, hogy felülvizsgálja a nukleáris erőmű üzletága Japánon kívüli kilátásait. A Toshiba már korábban bejelentette, hogy több megoldást is fontolgat, ezek egyike a Westinghouse értékesítése is lehet. A Toshiba az elmúlt években jelentős átstrukturálási folyamatba kezdett, miután a korábbi években jelentősen túlbecsülte nyereségét. Az átszervezés több ezer alkalmazott elbocsátásával és a társaság személyi számítástechnikai üzletágának értékesítésével járt.