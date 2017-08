Elégetnéd a pénzed, bírod a veszélyes szerencsejátékot? - A Teslát neked találták ki

Musk nagy játékos

Veszélyes szerencsejáték a Tesla esésére játszani

Kallo úgy fogalmazott, hogy azok a befektetők, akik a Tesla esésére játszanak, fájdalmas hónapok elé néznek, és veszélyes szerencsejátékot játszanak.

Elon Musk nagy játékos, megvan az a képessége, hogy minden helyzetből nyertesen kerüljön ki, mert pontosan tudja, hogy mikor és milyen új információkkal állíthatja maga mellé a piaci szereplőket, vagy éppen a világsajtót. Így volt ez legutóbb is, amikor az eredeti tervekhez képest 300 millió dollárral több forrást tudtak bevonni bóvli kötvények kibocsátásával , a befektetőktől összesen 1,8 milliárd dollárt kalapozott össze az új Model 3 gyártásának felfuttatására.De hol van ebben a trükk, kérdezhetik sokat. A sztorihoz hozzá tartozik, hogy a kötvénykibocsátás sikerességében az is szerepet játszhatott, hogy a Goldman tető alá hozott egy találkozót az üzlet előtt, ahol a Tesla pénzügyi igazgatója, Deepak Ahuja személyesen volt jelen, míg Muskot egy telefonos konferencia keretében kérdezhették a piaci szereplők. Musk itt közölte, akár évi 700 ezer Model 3-asra is kaphatnak megrendelést, míg korábban úgy számoltak ez a szám 500 ezer körül lesz. Természetesen a 200 ezer darabos eltérés nem csak a befektetők fantáziáját mozgatta meg, hanem több elemzőházét is, azóta volt, aki jelezte, nagyon rossz lóra tesznek azok, akik a Tesla esésére fogadnak.Ben Kallo már régóta az egyik legoptimistább elemző a Tesla papírjaival kapcsolatban. A Baird szakembere természetesen nem hagyta ki a ziccert, hétfőn azonnal megragadta az alkalmat és megerősítette korábbi túlsúlyozási ajánlását a Tesla papírjaira vonatkozóan és 368 dollárról egészen 411 dollárig megemelte a Tesla célárfolyamát. Ebben nagy szerepe volt Musk bejelentésének a várható előrendelésre vonatkozóan. Az elemzőház szerint a Tesla 25 500 Model 3-ast fog leszállítani 2017-ben, 190 ezret 2018-ban, 295 ezret 2019-ben és 462 500 darabot 2020-ban.Tette mindezt annak ellenére, hogy a Tesla árfolyama közel 70 százalékot erősödött már idén.

A Morgan Stanley is megszólalt

Volt, aki a gyorsjelentés után rögtön lépett

Megosztottak az elemzők

Természetesen Musk bejelentését követően a Morgan Stanley is azonnal megszólalt, vezető elemzőjük, Adam Jonas is nagyon optimista a Teslával kapcsolatban már évek óta, így szintén céláremelésre került sor.Az elemzőház 305 dollárról 317 dollárra emelte meg a célárát, ez az érték ugyan alacsonyabb a Tesla aktuális (363,8 dollár) árfolyamánál, viszont Jonas modellje úgy épül fel, hogy tartalmaz egy optimista "bull case" forgatókönyvet is, amely alapján viszont a Tesla célárát 511 dollárról egészen 526 dollárra emelte meg.Jonas elemzésében kitért arra is, hogy házon belül csökkentették a Model 3-as átlagos értékesítési árát 50 ezer dollárra, korábban úgy számoltak, hogy ez az érték 60 ezer dollár lehet. Ez viszont rövidtávon rossz hír a vállalatnak, hiszen alacsonyabb lehet az árbevétele annál, mint ahogyan korábban várták, illetve alacsonyabbak lehetnek a profitmarzsok is. Ugyanakkor Jonas hozzátette, hogy hosszabb távon az alacsonyabb árnak pozitív hatása is lehet, hiszen így több Model 3-as fogyhat a jövőben.Az Argus elemzője, Bill Selesky a Tesla legutóbbi jelentése hatására 5,48 - 5,36 dollárra csökkentette a veszteségre vonatkozó várakozását a teljes 2017-es évre, továbbá a nettó eredmény szintjén 2018-ra már nullszaldóra számít a cégtől. Ennek következtében nem meglepő módon Selesky 444 dolláros célár mellett szintén vételre ajánlotta a vállalat papírjait.Mindezek ellenére megosztottak az elemzők a Teslával kapcsolatban, a Reutersen a vállalatot követő szakemberek közül 9 vételre, 8 tartásra, 6 pedig eladásra ajánlja, az elemzői célárak átlaga 322 dollár, ami 11,5 százalékkal alacsonyabb, mint a tegnapi záróár.