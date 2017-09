Elektromos autók: nagy bejelentést tehetnek a japán gyártók

A Toyota és a Mazda kapcsolatai idén augusztusban már egy fokozattal szorosabbá váltak, amikor a Toyota 5 százalékos részesedést szerzett kisebb riválisában, és már ekkor kijelölték az elektromos jármű technológiák közös fejlesztésére vonatkozó terveiket.A Toyota közlése szerint számos tanulmányt készített a Mazdával együttműködésük fokozása érdekében; ugyanakkor a Mazda szerint egyelőre semmi nincs eldöntve, a Denso pedig nem kommentálta az értesülést.A megjelentek erősen rímelnek azokra a szeptember közepén szárnyra kapott plyetykákra, amelyek szerint a Mazda arra készül , hogy 2030-ra teljes modellpalettáját részben vagy egészében elektromossá teszi. A hír akkor még némi meglepetést keltett, mivel a Mazda eleddig nem fektetett a területen élenjáró gyártókhoz hasonló energiákat az elektromos autók fejlesztésébe. A hírek alapján koncepciójában továbbra is jelentős szerep juthat a benzines hajtásnak, az elektromos hajtással kombinálva, a Toyota e téren szerzett tapasztalatai pedig szintén ebbe az irányba mutathatnak.A most megszellőztetett összefogás is reflektál arra a globális trendre, miszerint az autógyártók kulcsfontosságú piacain a döntéshozók egyre inkább az elektromos autók felé való elmozdulást szorgalmazzák.