Elektromos autózásba fektetnél? Izgalmas részvény landolt ma a tőzsdén

Megkezdődött a kereskedés az Aumann papírjaival, a vállalat az elektromobilitás területén nőne nagyra, hibrid és teljesen elektromos autókhoz gyártanak alkatrészeket, és az alkatrészek legyártásához gépsorokat.

A részvények az ársáv tetején mentek el, de a nagy érdeklődés miatt ma még magasabbra emelkedett az árfolyam.

Hatalmas érdeklődés mellett zajlik a kereskedés

Elindult a kereskedés ma az Aumann részvényeivel, a német gépgyártó főként a most nagyon népszerű elektromobilitás területén akar nagyra nőni, ezért is nagy az érdeklődés a vállalat részvényei iránt, a papírok az előzetesen meghatározott 35-43 eurós ársáv tetején keltek el, az érdeklődés viszont olyan magas, hogy már 50 euró fölött, több mint 16 százalékos pluszban is álltak a jegyzések.

Mivel foglalkozik az Aumann?

A Classic szegmensben olyan gépeket és gyártósorokat készítenek illetve értékesítenek, amelyeket az autógyártásban, repülőgépgyártásban, a vasúti szerelvények gyártásában, fogyasztói elektronikában illetve a mezőgazdaságban alkalmaznak, ez a szegmens az árbevételnek közel 70 százalékát adja.

Az E-Mobility szegmensben egyrészt olyan gépeket és gyártósorokat állítanak elő, amelyeket a járműgyártásban használnak, ennek a területnek az elsődleges fókusza az autógyártás, az Aumann által gyártott gépekkel világszínvonalú elektromotorok és az elektromos hajtáslánc más alkatrészei gyárthatók le, ezen felül a cég különböző teljesen elektromos és hibrid meghajtású autókhoz is gyárt alkatrészeket. Ez a szegmens az árbevételnek közel 30 százalékát adja és a menedzsment ebben a szegmensben számít nagy növekedésre. A vállalat a világ vezető autóipari cégeivel áll kapcsolatban, többek között a Volkswagen és a Bosch használja az Aumann technológiáját arra, hogy a termékeiket elkészítsék.

A kibocsátás legfontosabb részletei

Elsődleges részvénykibocsátás keretében 1,5 millió új részvényt bocsát ki, egy másodlagos részvénykibocsátás keretében pedig a jelenlegi részvényesek 3,7 millió részvényt adnak el, de lehetőségük van további 780 ezer részvény kibocsátására, ezek a papírok is a korábbi tulajdonosoktól származnak.

A részvényeket a frankfurti tőzsde prime standard kategóriájában bocsátják ki.

A részvénykibocsátást követően a közkézhányad 46,4 százalék lehet.

Az előzetesen meghatározott jegyzési ársáv részvényenként 35-43 euró volt.

A kereskedés ma kezdődött el a részvényekkel.

Az IPO prospektusban még azzal kalkulált a cég, hogy az előzetesen meghatározott ársáv közepével számolva 59 millió euró új forrást vont volna be a társaság, amit a kapacitás bővítésre használna az Aumann, de mivel az ársáv tetején keltek el a papírok, a cég közel 65 millió euró új forrást tudott bevonni.

A vállalatnak két fontos szegmense van:A tavalyi évben az Aumann 28 százalékkal 156 millió euróra növelte az árbevételét és 12,4 százalékos üzemi eredmény margint ért el. A 2017-es évet is jól indította a vállalat, előzetes nem auditált adatok alapján január 1. és február 28. között az előző év azonos időszakához képest az árbevétel 64 százalékkal 32,9 millió euróra, az üzemi eredmény pedig 90 százalékkal 4,1 millió euróra nőtt.