Éleződik a felvásárlási csata a Richter partnérénél

Folytatódik az árháború a Stada felvásárlása körül

Az Advent és a Permira együttes ajánlata már 4,8 milliárd euróra értékeli a vállalatot

Itt még nincs vége, ugyanis a Bain Capital és a Cinven is egy közös ajánlattételre készül

Éleződik a felvásárlási csata a Richter egyik partnerénél, a Stadánál, amely tegnap jelentette be, hogy egy új, 4,8 milliárd eurós felvásárlási ajánlatot kapott, amely 1,2 milliárd euróval több, mint a legutóbbi ajánlat. A Reuters értesülései szerint az ajánlattétel mögött két magántőke befektető, az Advent International Corporation és a Permira áll. Ahogy arról már korábban beszámoltunk , a Stada még február 13-án jelentette be, hogy két cég, a Cinven és az Advent is érdeklődik irántuk, akkor még részvényenként 56 eurós felvásárlási árról szóltak a hírek. Innen kezdve pörögtek fel az események, ugyanis a Stada február 16-án jelezte, hogy egy harmadik meg nem nevezett fél is beszállt a licitbe, amely 58 eurót adna a Stada részvényeiért. Ez utóbbi ajánlat egyébként összesen 3,6 milliárd euróra értékelte a 122 éves német gyógyszeripari céget.A történetnek itt még nincs vége, ugyanis a Reuters forrásai szerint a Bain Capital és a Cinven is egyesítheti erőit, és akár egy 60 eurós ajánlatot tehetnek a Stada részvényeire. A Reuters megkeresésére az ajánlattevő vállalatok egyelőre nem kommentálták a híreket.A Stada árfolyama 49,7 euróról 56 euróra emelkedett az első felvásárlási hírekre, az elmúlt 2 hétben azonban nagyjából csak oldalazott az árfolyam, jelenleg 57,7 eurón forognak a papírok.

A Stadnánál kirajzolódó felvásárlási csatának magyar vonatkozása is van, a Stada és a Richter bioszimilirás termékek fejlesztésében működik együtt. Korábban az együttműködés megkötésekor a Richter vezérigazgatója, Bogsch Erik nyilatkozott úgy, hogy a "A STADA-ban egy kiváló, magas színvonalú partnerre találtunk, amely mind a generikus, mind a bioszimiláris termékcsoportok fejlesztése és forgalmazása során szerzett szakértelmével és megalapozott piaci jelenlétével hozzájárul a Richter hosszú távú stratégiájának megvalósításához." A Stadával a Richter jelenleg két különálló licenc és együttműködési szerződéssel rendelkezik két bioszimiláris termék fejlesztésével és értékesítésével kapcsolatban. Másrészt pedig akár a Richter árfolyamát is felfelé húzhatja, hogy az egyik közeli szektortársánál felvásárlási csata zajlik.