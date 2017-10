Elfogadták a kiküldött munkavállalókról szóló módosítást - De mi lesz a magyar fuvarozókkal?

Nekifeszültek a gazdag nyugati tagállamok a keletieknek

Csalódott vagyok, de többé már nem lepődök meg, hogy ilyen dolog megtörténik a politikában. Bár a kiküldött munkavállalók problémája a lengyel fuvarozó vállalatokat érinti a leginkább, de a mai csata a szolgáltatások szabad nyújtásáról és a versenyképességről is szólt, amely jogot most minden uniós fuvarozó vállalat el fog veszíteni.

De mi volt az igazi tétje a Bizottság javaslatának?

a nemzetközi fuvarozásban foglalkoztatott sofőröket is besorolják-e a kiküldött munkavállalói státuszba.

Emellett az adott fuvarozócég fuvarstruktúrájától és eddigi bérpolitikájától függően béroldalról is nyomás alá kerülhettek volna a nyereségszintek.

Mindezek miatt a Tanács úgy döntött, hogy a kiküldött munkavállalókról szóló irányelv módosítási javaslata csak akkor vonatkozik a fuvarozásra, ha külön ágazat-specifikus jogszabályokban rendelkeznek a fuvarozási piac egyedi szabályozásáról.

Rövidtávon nem lesz hatása az ágazatra

rövidtávon nem lesz érdemi hatása a mostani megállapodásnak az iparágra.

És mi lesz a Waberer'sszel?

Tudomásunk szerint ezeket a részletszabályokat az ún. "mobilitási csomag" keretében szabályozza majd az unió.

Hétfőn volt Luxemburgban az EU-s munkaügyi miniszterek ülése, amely 12 órán át tárgyalta a kiküldött munkavállalók uniós irányelve módosításáról szóló európai bizottsági javaslatot. Ez a téma (azonos munkáért azonos bér járjon a kiküldött munkavállalóknak is, hogy így csökkenjen a bérköltség előnyük) éles szembenállást okozott az elmúlt hónapokban a gazdagabb, a munkapiacukat védeni igyekvő nyugati tagállamok és az olcsóbb bérekkel versenyelőnyre szert tenni akaró keleti tagállamok között.A bizottsági javaslatot végül a 28-ból 21 tagállam támogatta, így a jogalkotás megy tovább az Európai Parlamentbe. A 7 tagállamból Írország, Nagy-Britannia és Horvátország tartózkodott a szavazásnál, Magyarország, Lengyelország, Litvánia és Lettország pedig ellenezte a bizottsági javaslatot, így tehát a szlovák-cseh páros a magyar-lengyel párossal ellentétesen szavazott. Éppen utóbbi miatt, azaz a V4-egység megbomlásának elég határozottan hangot is adott a lengyel munkaügyi miniszter. Elzbieta Rafalska a PAP lengyel hírügynökségnek nyilatkozva ugyanis ezt mondta:Ezt egyébként Elzbieta Rafalska annak ellenére mondta, hogy a bizottság végül a 21 tagállam elfogadott szövegben utalt rá, hogy a fuvarozói ágazatra majd külön jogszabály fog vonatkozni (amikor egy ilyen jogszabályt sikerül megalkotni), azaz végül is a V4-blokknak sikerült elérnie az egyik fő célját.A kiküldött munkavállalók uniós irányelvének módosításáról szóló javaslat igazi tétje az volt a fuvarozási szektor számára, hogyAmennyiben ez megtörtént volna, a fuvarozócégek számára elsősorban adminisztratív téren jelentett volna érdemi többletterhet, hiszen a határátlépések időpontjaitól függően kellett volna megfelelnie az adott ország minimális bér- és járulékszintjeinek és minden egyéb, tagállamról tagállamra változó munkavállalókkal kapcsolatos nemzeti szabályozásnak.Emiatt a fuvarozási szektor szempontjából egyértelműen kedvező fejlemény volt, hogy az Európai Tanács elismerte, hogy ezek a többletköltségek aránytalanul nagy terhet jelenthetnek a nemzetközi fuvarozási tevékenységet végző vállalatok számára, amely foglalkoztatási, árstabilitási, és kereskedelmi szempontból is sértheti az egységes piac érdekeit. A Tanács ráadásul figyelemmel volt arra is, hogy szolgáltatások szabad áramlása egy olyan uniós alapelv, amely a fuvarozási tevékenységre, mint szolgáltatásra különösen igaz, hiszen a természetéből fakadóan mobil, tehát a sofőrök automatikus besorolása a kiküldetési irányelv hatálya alá erősen korlátozná ennek az alapelvnek az érvényesülését.Annak köszönhetően pedig, hogy a felülvizsgált irányelv az ágazat-specifikus jogszabályok elfogadásáig nem vonatkozik a fuvarozásra,Pozitív és nem várt fejlemény az iparág szempontjából viszont az, hogy a tanácsi döntésben megerősítésre került az az eddigi nem egyértelmű vélelem, hogy a tranzittevékenység (tehát egy adott országon történő áthaladás fel-vagy lerakodás nélkül) most és később sem esik az irányelv hatálya alá.Természetesen szerettük volna azt is megtudni, hogy a fentebb leírt fejlemények milyen hatással lehetnek Európa legnagyobb saját tulajdonú FTL (full truck load) közúti vontató flottát üzemeltető vállalatának, a Waberer'snek a működésére.Kérdéseinkre válaszolva Lajkó Ferenc, a vállalat vezérigazhgatója elmondta, hogy az irányelv módosításának semmilyen hatása nem lesz a Waberer's működésére mindaddig, amíg az uniós szintű ágazat-specifikus szabályok nem kerülnek kidolgozásra és elfogadásra.Azzal kapcsolatban, hogy erre mikor kerülhet sor, Lajkó Ferenc kijelentetteA cég vezérigazgatója megjegyezte azt is, hogy a most induló társadalmi-iparági egyeztetési folyamat során a Waberer's, az európai nemzetközi fuvarozási piac meghatározó szereplőjeként, aktívan keresi majd azokat a lehetőségeket és fórumokat, ahol kifejezheti álláspontját a kidolgozásra váró ágazat-specifikus szabályokkal kapcsolatban.