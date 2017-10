Elfogyott a pénz, újabb légitársaság gépei maradnak a földön

Az elmúlt hónapokban több légitársaság is nehéz helyzetbe került

Pedig az iparági környezet kifejezetten kedvező

Az elmúlt hónapokban több európai légitársaság is nehéz helyzetbe került, csődbe ment többek között csődbe ment a brit Monarch és a német Air Berlin, de nehéz helyzetben van az olasz Alitalia is. A hétvégén egy újabb, igaz az előzőeknél jóval kisebb cég, a svájci Skywork is csőd közeli helyzetbe került, ami jól mutatja, hogy a kifejezetten kedvező iparági környezet, a relatíve alacsony üzemanyagárak és a dübörgő konjunktúra ellenére sem egyértelműen jó üzlet légitársaságot üzemeltetni.Az 5 repülőgépet üzemeltető és közel száza alkalmazottat foglalkoztató Skywork most azt jelentette be, hogy vasárnap beszünteti működését, miután nem kapta meg az engedélyeket a téli szezonra, mivel nincsen elegendő pénzügyi fedezete a következő hónapokra. A vállalat az egyik legfontosabb légitársaság, amely a berni repülőtérről repül, így a berni légikikötő jövője is bizonytalanná válik, miután a Skywork leállítja járatait. Vasárnap egyébként hat járatot indított volna a légitársaság, a járattörlésben érintett utasoknak más utazási lehetőséget szerveznek.A Skywork egyébként az 1983-as alapítása óta többször is csőd közeli helyzetbe került, a 2000-es évek elején a Rolex óragyártót alapító család karolta fel a céget, de néhány év után kiszállt, mivel nem volt hajlandó finanszírozni a veszteséges vállalatot.