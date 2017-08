Elfogyott a türelem: zuhan a magyar tőzsde is

Alaposan elromlott a hangulat a világ tőzsdéin

A magyar tőzsde nap elején még kifejezetten jól tartotta magát, nagyjából fél 10 körül azonban elszakadt a cérna, a magyar részvények árfolyama is nagyot esett

Sokáig nagyon jól tartotta magát a magyar tőzsde, miközben Európában már kora reggel 1,5 - 2 százalék közötti mínuszokat láthattunk, addig a BUX értéke alig változott a hétfői záróértékhez képest, azonban nagyjából fél 10 körül a magyar börzét is tűz alá vették a befektetők, a BUX már 2,2 százalékos mínuszban áll.

Nap elején még kifejezetten jól tartotta magát az OTP is, miközben a vezető nyugat-európai tőzsdék már 1,5 körüli mínuszban álltak, a magyar bankpapír árfolyama még emelkedett is, az OTP ki is lógott a sorból, ugyanis a nyugat-európai és a régiós bankok árfolyama is meredeken esett. Az elmúlt fél órában azonban az OTP is elgyengült, már több mint 2 százalék mínuszban is állt az árfolyam.

Tegnap nagyot esett az olaj ára, emiatt az olajipari cégek árfolyama is esett, ez folytatódott ma, a Mol közel 2,5 százalékot veszített az értékéből, ezzel az egyik legrosszabban teljesítő papír az európai olajcégek részvényei között.

A Richter és a Magyar Telekom papírjait sem kímélik a befektetők, a gyógyszeripai vállalat 2,5 százalékot, míg a telekommunikációs cég 1,5 százalékot esett. A Richternél ezzel 10 nap, a Magyar Telekomnál egy hét emelkedését eliminálta a mai esés.

A forgalom egyébként kiemelkedően magas a mai kereskedésben, az OTP-ben már közel 2 milliárd forint értékben kötöttek, a Molban 809, a Richterben 638, a Telekomban 192 millió forint volt 11 óráig a forgalom.