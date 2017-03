Eljött Budapestre és a jövőről beszél a Microsoft első embere

A digitális transzformáció eredménye, hogy az üzleti modellek átalakulnak, a termékek helyett a szolgáltatások lesznek a fontosabbak. Ez pedig fundamentális kihívást jelent a vállalatoknak. A digitális transzformációval a munkahelyek és a munkavégzés is átalakul.

Nagy mennyiségű adatot termelünk, amelyek a szolgáltató cégeknél halmozódnak, de önmagukban nem sokat érnek, az elemző és az előrejelző képesség létfontosságú lesz. Vegyük például az önvezető autókat. Az autókban több processzor van már most, mint a személyi számítógépeinkben, a kormány maga egy adatközpont. De előrejelző képesség nélkül nem lesznek önvezető autók sem.Minden üzleti folyamatot át tud szőni a mesterséges intelligencia. Nagyon sok innováció látszik már most Magyarországon is - mondta a Microsoft első embere. Példaként a Netpincért említette, ami jobban meg tudja mondani, hogy mit szeretnél ebédelni, mint saját magad.A számítástechnika másik meghatározó iránya most az úgynevezett "mixed reality"(VR/AR), amikor nem csak a valóságot látod, hanem annak egy kiterjesztett változatát.

