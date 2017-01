Elkapta a 20 ezret a Dow és ott is maradt 2017.01.25 20:12

Emelkedéssel indították a napot az irányadó amerikai indexek és a jó hangulat kitart a nap folyamán is. A Dow 160 pontot emelkedett, áttörve a technikailag fontos 20 ezer pontos szintet. Az S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,9 százalékkal került feljebb, amivel szintén új történelmi csúcsot ütöttek a részvényindexek.

A Boeing és a Caterpillar részvényei nagyban hozzájárultak a Dow mai emelkedéséhez. A Boeing árfolyama közel 5 százalékot emelkedett azt követően, hogy a társaság közzétette negyedik negyedéves eredményeit. A repülőgépgyártó bevétele 1 százalékot esett az előző év azonos időszakához képest, de így is felülteljesítette az elemzői várakozásokat és profitszinten is a vártnál nagyobb emelkedésről számolt be.

A Caterpillar csütörtökön, az amerikai tőzsdék nyitása előtt jelent. Ma 2 százalékot emelkedtek a részvényei, miután a kiskereskedelmi értékesítések csökkenésének lassulásáról számolt be a cég a negyedik negyedévre.