Elkaszálnák a német autópályadíjat!

Ausztria szerint diszkriminatív a tervezett német autópályadíj, ezért az Európai Bíróságra viszik az ügyet

Az osztrák kormány szerint jók az esélyek, hogy az EB a jelenleg tervezett formában elkaszálja a tervezett díj bevezetését

Ausztria már korában azzal fenyegetett, hogy perre megy Németországgal szemben az Európai Bíróságon, ha Németország a korábban tervezett formában vezet be autópályadíjat a személyautókra, most beváltották ígéretüket az osztrákok, és bejelentették, hogy bíróságra mennek az ügyben.Az osztrák közlekedési miniszter, Jörg Leichtfried azzal indokolta az osztrák kormány lépését, hogy a 2019-ben bevezetésre kerülő német autópályadíj diszkriminatív, és elsősorban a külföldi autósokkal fizettetnék meg a német autópályák fenntartását. A tervekben ugyanis az szerepel, hogy bár a német autósok is fizetnek majd autópályadíjat, őket részben kompenzálják azzal, hogy mentesülnek a gépjárműadó alól, így valójában csak a külföldi autósok fizetnének díjat az autópálya-használat után.Az osztrák kormány tehát nem önmagában az autópályadíj bevezetését kritizálja, hiszen Ausztriában is van ilyen, hanem azt, ahogy a terheket elosztaná a német szabályozás.Az autópályadíj bevezetésével kapcsolatos kálváriából akár komoly belpolitikai konfliktus is lehet, a német választások után ugyanis Angela Merkel éppen egy több pártból álló koalíciót igyekszik összehozni, az ebben szereplő pártok azonban egészen eltérő véleményen vannak az autópályadíjról: miközben a Merkel vezette CDU egyik presztízsprojektje a díj bevezetése, addig a zöldek és a szabad demokraták ellenzik azt.