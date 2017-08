Elképesztő dologba száll be Bill Gates: felejtsd el a csirkehúst, ahogy eddig ismerted

Öntermelő állati sejtek adhatják a jövő állati eredetű húskínálatát, legalábbis ez a terve egy többek fantáziáját is megmozgató startupnak. A hírügynökség úgy tudja, hogy a világ legnagyobb mezőgazdasági cége, a Cargill is érdeklődik a technológia iránt, emellett a vállalkozásnak Bill Gateset és Richard Bransont is sikerült meggyőznie.A legutóbbi forrásgyűjtési körben 17 millió dollárt tudott összegyűjteni a Memphis Meats, amely azzal az ötlettel állt elő, hogy a marha, csirke vagy éppen kacsahúst nem az élő állatok levágásából, hanem állati sejtekből állítaná elő.

A Memphis Meats nyitóoldala, forrás: memphismeats.com

A Bloomberg megkeresésére Branson elmondta, hogy ez a jövő, szerinte 30 év múlva már nem kell állatokat leölni ahhoz, hogy azok húsát megehessük, hanem "tisztán" előállított húsokat tudunk majd fogyasztani, amelyeknek nemcsak ugyanolyan lesz az ízük, hanem sokkal egészségesebbek is lesznek.