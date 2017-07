Elképesztő jóslatok vannak egy 18 évvel ezelőtt írt könyvben, amelyek sorra válnak valóra

Árösszehasonlító oldalak

Automatizált árösszehasonlító szolgáltatások lesznek, amivel az emberek láthatják az árakat a különböző honlapokon és így különösebb nehézség nélkül meg tudják találni bármiből a legolcsóbb terméket

Okostelefonok

Az emberek kicsi készülékeket hordoznak majd magukkal, amivel folyamatosan elérhetők lesznek és bárhonnan hozzáférnek majd az elektronikus információkhoz. Meg tudják nézni a híreket, a lefoglalt repülőjáratokat, a pénzügyi piacokról tájékozódhatnak és hasonlók

Bill Gates legtalálóbb jóslatai a könyvben:- jósolta Bill Gates.Ez tökéletesen megvalósult, könnyedén kereshetsz bármilyen terméket az Amazon, vagy a Google oldalain, ahol egyből megjelenik az ár, az olyan oldalak, mint a NexTag és a PriceGrabber pedig kifejezetten az árak összehasonlítására szakosodtak.- mondta Bill Gates.Azokat a kicsi készülékeket pedig úgy hívják manapság, hogy okostelefonok.

Internetes fizetés és gyógyítás

Az emberek az interneten fizetik majd a számláikat, intézik a pénzügyeiket és orvosaikkal kommunikálnak majd

Személyi asszisztens és internet of things

Személyi asszisztenseket fejlesztenek majd. Kapcsolódnak az internethez és minden eszközünket szinkronizálják attól függetlenül, hogy otthon vagyunk-e, vagy esetleg az irodában. A személyi asszisztensek ellenőrzik az e-maileket és az értesítéseket és megjelenítik az információt, amire szükségünk van. Ha boltba megyünk, csak ki kell választanunk az ételreceptet, és az okoseszközeink majd feldobják a listát a megvásárolandó alapanyagokról.

- vetítette előre Bill Gates.Bár az internet egyelőre nem forgatta fel annyira radikálisan az egészségügyet, mint az Uber a személyszállítást, de az olyan oldalak, mint a ZocDoc segítenek orvost találni és megkönnyítik a bejelentkezést. Van néhány startup, mint a One Medical, vagy a Forward, amelyek pedig azon dolgoznak, hogy egy havidíjért cserében online orvosi szolgáltatást nyújtsanak.Ami pedig a pénzügyeket illeti, nem csak a számláinkat fizetjük már interneten, de akár hitelt is kaphatunk, például a Lending Clubon keresztül.Gates azt jósolta:Még ez nem teljesen így van, de a Google Now már jó úton halad felé és van már egy sor otthoni asszisztens is, mint az Amazon Echo, vagy a Google Home, amelyek el tudják olvasni az e-maileket, vagy akár fel tudják olvasni a recepteket, amikor főzünk.

Online videós közvetítés az otthonunkból

Közösségi média

Lesznek olyan oldalak a barátaidnak és a családodnak, ahol mindenkit el tudsz majd érni, ahol beszélgethettek, vagy eseményeket tudtok szervezni

Bill Gates szerint folyamatosan követhetjük majd élő videós közvetítés során, hogy mi történik az otthonunkban.Már vannak hasonló szolgáltatások, például a Google által 2014-ben több mint félmilliárd dollárért felvásárolt Dropcam pont ezt teszi, illetve a Ring nevű cég egy olyan bejárati kamerát kínál, amivel ellenőrizhetjük, hogy ki csenget az ajtónknál. A PetCube-bal pedig távolról irányíthatunk egy lézert és így a távollétünkben játszhatunk a kedvencükkel.- mondta ezt a Microsoft vezére két évvel azelőtt, hogy a Facebook megalakult volna.Manapság napi szinten 2 milliárd ember használja a Facebookot és ott van még a Snapchat, az Instagram, vagy a WhatsApp.

Automatizált reklámok

Internetes tartalom a televíziós műsorokhoz

A televíziós csatornák linkeket fognak tartalmazni, amelyek a releváns oldalakra mutatnak majd és kiegészítő tartalmat kínálnak ahhoz, amit nézel

Gates azt vizionálta, hogy szoftverek követik majd az online tevékenységeinket, például ha lefoglalunk egy nyaralást, akkor az információt felhasználják arra, hogy a helyszínen programlehetőségeket ajánljanak fel és megkeresik a helyi akciókat is.Az olyan utazási oldalak, mint az Expedia, vagy a Kayak a felhasználó múltbeli foglalásai alapján ad ajánlatokat. A Google és a Facebook a felhasználó tartózkodási helye és érdeklődési köre alapján kínál személyre szabott reklámokat. A szállásokat kínáló Airbnb pedig speciális programajánlatokat küldözget a szállás helyszínéhez kapcsolódóan.A témához kapcsolódik még, hogy "okoshirdetéseket" jósolt Bill Gates, amelyek látják a vásárlási trendjeidet és ehhez kapcsolódóan kapod a reklámokat. A Facebook és a Google pont ezt csinálja, a reklámokat a felhasználó böngészési előzményeihez igazítja.- mondta Bill Gates.Most csaknem minden kereskedelmi adónak van saját honlapja, saját Twitter oldala, vagy egy QR-kód, amivel a Snapchathez hozzáadhatjuk őket.

Online álláskeresés

Gates arra számított, hogy a munkát kereső emberek könnyen megtalálják majd a nekik megfelelő álláslehetőségeket online úgy, hogy megadják érdeklődési körüket, igényeiket, vagy speciális képességeiket.A LinkedIn, az "üzleti Facebook" most pont ezt teszi.

Online vitafelületek

Az egyes országok, városok lakossága az interneten megvitathatja a helyi ügyeket, amik érintik őket, mint a politika, vagy a biztonság

- mondta Bill Gates.A legtöbb híroldalnak vannak olyan szekciói, ahol az olvasók élőben tudnak beszélgetni, kérdéseket megvitatni. És nem kis hatással vannak a világra, például köztudott, hogy a Twitter és a Facebook szerepet játszott a líbiai, egyiptomi és tunéziai felkelésekben.