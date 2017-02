Elkészült a magyar dróntörvény, a jogszabály már idén nyáron hatályba léphet, tudta meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a Népszava.A tervezet már túl van a közigazgatási egyeztetésen, jelenleg a véleményezés folyik, az egyeztetés során beérkezett véleményeket dolgozzák fel. Amennyiben elfogadják a hazai javaslatot, azt követően 3 hónapig tart az uniós notifikáció, tehát legkorábban idén nyártól, a tervek szerint július 1-jétől léphet hatályba az új jogszabály.A tervezet különböző csoportokba osztja a drónokat, a 250 gramm alattiak játéknak minősülnek, a 2 kilogramm alattiak esetében viszont már online képzésre van szükség, a 2 és 25 kilogramm közötti drónok esetében engedéllyel kell rendelkezni, a vezetésükhöz külön képzésen is részt kell venni, a drónokat nyilvántartásba is veszik. A legszigorúbb szabályozás a 25 kilogramm feletti drónokra vonatkozik, amelyekhez már szakszolgálati engedély kell, légialkalmassági vizsgálatához üzemi és repülési naplót kell vezetni.A tervek szerint egy mobil alkamazáson keresztül naprakész információkat lehet majd kapni arról, hogy egy adott területen és időszakban engedélyezett-e a repülés. Az üzemeltetőknek felelősségbiztosítást is kellene kötniük a drónokra arra az esetre, ha a drón valamilyen balesetet okoz.