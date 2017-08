Elkezdték felvásárolni az oroszok a paksi lakásokat, családi házakat

Természetesen nem mindenki Pakson lakik majd, de az itt maradó üzemeltetőknek városunkban kell lakhatást biztosítanunk, bölcsődével, oktatási, kulturális és egészségügyi létesítményekkel

A beruházáshoz orosz szakemberek jönnek az országba, így kézenfekvő, hogy ez a paksi ingatlanpiacon is érezteti majd a hatását, az ingatlanosok és város egyaránt fokozódó érdeklődésre számít. Fejlesztések is várhatóak, köztük több száz családi ház, lakás épülhet. Paks azzal számol, hogy vegyes - családi házas, sorházas és társasházas - beépítésű lakótelepet hoznak létre, de ehhez egyidejűleg a hozzátartozó utat, közművet is meg kell tervezni; lesz elkerülő út és a kalocsai Duna híd is megépülhet.- mondta Szabó Péter alpolgármester a Paksi Hírnök helyi lapnak még májusban. A város főépítésze pedig tavasszal arról beszélt, hogy a lakótelep területének szabályozási terve várhatóan az ősz folyamán kerül majd a képviselőtestület elé, míg az építkezés legkorábban a jövő év tavaszán várható.A paksi beruházás csúcsa 2021-2022 környékén várható, ekkor nagyjából hétezer ember dolgozik majd a beruházáson. Mivel lesznek, akik családosan érkeznek, így akár 10-12 ezer dolgozó is megjelenhet a városban, ahol jelenleg 19-20 ezer ember él. A 10-12 ezer dolgozóból mintegy 2,5-3 ezer orosz szakember lesz, de számítani lehet németekre, finnekre, csehekre is. Mivel a beruházásban több cég is érintett lesz, ezért minden cég maga gondoskodik a dolgozók lakhatásáról. Korábban Rjabov Vadim, a Roszatom építési igazgatója azt mondta, hogy egy 10 kilométeres zónában képzelik el a dolgozók elszállásolását, de ez a kör lehet nagyobb, szeretnék, ha csoportban lennének. Rjabov a családjával már Pakson lakik és azt szeretné, ha a cégek vezetői is ott laknának majd, hogy így kerüljék el az ingázást.