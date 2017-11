Ellenállhat az olaj az elektromos autók kihívásának

Az olaj- és gáztermelés oly mértékű növekedésével állunk szemben az Egyesült Államokban, amire az iparág történetében még nem volt példa

Az IEA számításai szerint az emissziós és klímapolitikai célok figyelembevételével az olaj ára a 2020-as évek közepére hordónként 83 dollárra emelkedik. Az olajpiaci kereslet-kínálati egyensúly hosszú távon képesnek bizonyulhat 50-70 dollár körüli árat tartani - állapítja meg a dokumentum.Elektromos autóból a jelenlegi közel kétmillió helyett az IEA prognózisa szerint mintegy 50 millió rója majd az utakat 2025-re és számuk 300 millióra emelkedik 2040-re. Ez a növekedés azonban addigra is mindössze napi 2,5 millió hordóval, nagyjából két százalékkal csökkenti a világ olajkeresletét. Ezzel egy időben azonban a közlekedésben résztvevő járművek száma megduplázódik, egymilliárdról kétmilliárdra emelkedik.Számos szakértő már megírta a maga gyászjelentését az olajkeresletre, jóslatuk azonban csak a személygépkocsik és az áramtermelés esetében válhat be. Általában a közlekedés és az olajvegyipar esetében azonban messze nem így lesz - mutatott rá Laura Cozzi, az IEA energiakeresleti osztályának az igazgatója. Az energiatermelés valóban folyamatosan igyekszik megszabadulni olaj- és szénipari gyökereitől és áthelyezni forrásait megújítható energiahordozókra. A megújítható források így egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a globális energiamixben.Az IEA prognózisa szerint napelemes áramtermelő kapacitásból 2040-ig minden egyes évben több fog hálózatra lépni, mint bármely más forrásból, évente közel 70 gigawatt.A kínálati oldalon a legnagyobb zavart az Egyesült Államok lesz képes kelteni az IEA tanulmánya szerint. A piaci becsléseknél hatékonyabb és alacsony árszint mellett is fenntartható módon üzemelő palaolaj-termelési technológiának köszönhetően az Egyesült Államok 2040-re megkérdőjelezhetetlen vezető szerepre tesz szert az olaj- és gázpiacon.- mutatott rá Tim Gould, az IEA energiakínálati osztályának a vezetője. Az Egyesült Államok olajtermelése az IEA becslése szerint a 2020-as években napi 17 millió hordó körül éri el csúcspontját.