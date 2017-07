Az európai részvénypiacokat az autóipari cégek részvényei húzták lefelé, nagyot esett az autógyártók és a beszállítók árfolyama is. Egyrészt azért, mert kiderült, a nagy német autógyártók kartelleztek, másrészt egyre súlyosabb következményei vannak a dízelbotránynak, több millió autót hívnak vissza, iparági szinten akár 2 milliárd euróba is kerülhet az autók kijavítása.

Technikai hatás is szerepet játszik az esésben, a fontosabb részvényindexek több időtávon is túlvetté váltak, ezért is indult el a profitrealizálás.