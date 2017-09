Ellenőrizné a külföldiek befektetéseit az Európai Bizottság

A brüsszeli testület szerint erre azért van szükség, mivel előfordulhat, hogy külföldi befektetők olyan stratégiai jelentőségű beruházásokra törekednek, amelyek révén kritikus fontosságú európai cégeket vonhatnak ellenőrzésük vagy befolyásuk alá.A külföldi felvásárlások a kritikus infrastruktúrák és technológiák területén sérthetik az európai érdekeket, s azt a veszélyt hordozzák magukban, hogy bizonyos harmadik országok a beruházásaikkal csökkenthetik az EU technológiai előnyét vagy akár a kontinens biztonságát is veszélyeztethetik - hangsúlyozta a bizottság.Mint írták, egy tagállamot sem köteleznének a keretben való részvételre, tizenkét országban azonban már jelenleg is létezik hasonló mechanizmus.Jyrki Katainen gazdasági növekedésért felelős biztos hozzátette: az EU így is a világ egyik legnyitottabb beruházási rendszere marad, ráadásul a keret megőrzi a szükséges nemzeti rugalmasságot, a befektetések átvilágításánál ugyanis továbbra is a tagállamoké lesz az utolsó szó.A tájékoztatás szerint a bizottság 2018 végéig alapos elemzést készít az EU-ba irányuló közvetlen külföldi befektetési folyamatokról, azon stratégiai ágazatokra összpontosítva, melyek ellenőrzése biztonsági vagy közrendi okokból aggályokat vethet fel, különösen ha a beruházó harmadik ország tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, vagy jelentős állami támogatásban részesül.Ezzel párhuzamosan a bizottság bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdeményeztek egy multilaterális bíróság létrehozására, amely a beruházási vitákkal foglalkozna.Emellett azt is közölték, hogy javaslatot tettek az uniós szabadkereskedelmi tárgyalások megindítására Új-Zélanddal és Ausztráliával. Kiemelték továbbá: ezentúl minden korábbinál átláthatóbb módon fognak zajlani a kereskedelmi tárgyalások, a nemzeti és a regionális parlamenteket a folyamat első napjától tájékoztatni fogják.Jean-Claude Juncker, a testület elnöke szerdán arról számolt be, hogy ezen egyeztetéseket még a bizottság mandátumának végéig, 2019-ig le szeretné zárni.