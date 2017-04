Elmaradhat idén az összeomlás

Globálisan 5 százalékos emelkedést várnak a stratégák 2017 végére a részvénypiacokon. A fundamentumok javulnak, a részvények reális értékeltségi szinteken mozognak és a kamatráták még mindig alacsonyak. Minden fontosabb piacon emelkedhet idén a vállalatok összesített egy részvényre jutó eredménye, közel egy évtizede az első ilyen "összehangolt" növekedés jöhet - indokolják optimizmusukat.Az európai részvénypiacokat felülsúlyozásra minősítette fel a Citi elemzője, amit azzal indokolt, hogy a gazdasági növekedés világszerte fellendül, a nyersanyagárak emelkednek, a politikai kockázatok pedig enyhülnek.A Citi elemzőinek egy saját, belső listájuk van, ami alapján az aktuális időszak mutatóit összehasonlítják a múltbeli pénzügyi válságokkal. Jelenleg a 18 tényezőből mindössze 3 van, ami eladási jelzést ad, ezzel szemben például 2000-ban 17 volt, 2007-ben pedig 13.Azért a kockázatok között megemlítik a közelgő franciaországi választásokat. A szélsőjobboldali Marine Le Pen győzelme még a Brexitnél is nagyobb veszélyt jelent Európára. Ha esetleg Franciaország is kilépne az EU-ból, az akár az euró megszűnését is okozhatja és rendszerszintű kockázatot jelenete a globális pénzügyi piacokra.