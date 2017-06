Elon Musk piszkosul magabiztos - Már 350 dollár felett a Tesla

Biztosan megkezdik a Model 3 gyártását

A Tesla biztosan megkezdi majd a Model 3 gyártását a következő hónapban

Nagyon fontos az új modell

350 dollár felett az árfolyam

- jelentette ki Elon Musk, az amerikai elektromosautó-gyártó vezére. A vásárlóknak hamarosan lehetőségük nyílik arra, hogy konfigurálják saját járművüket, de egyelőre csak a jármű színét és kerékméretét választhatják ki.Musk elárulta azt is a Telsa éves közgyűlésén, hogy a Model 3-at először csak egy elektromotorral gyártják majd, reményeik szerint az év végén, de valószínűbb, hogy jövőre viszont már gyártásba kerülhet a duálmotoros változat is.Azoknak a megrendelőknek, akik későn eszméltek csak, nagyon türelmesnek kell lenniük, a cég vezére szerint nagyon hosszú a várólista, becslésük szerint több mint egy év.Musk kijelentette, hogy idén szeptemberben bemutatják a tisztán elektromos meghajtású kompakt szabadidő-autójukat és várhatóan két éven belül képesek lesznek teherautók gyártására is.A Tesla már februárban megkezdte az új modell tesztváltozatainak gyártását és több fénykép is kiszivárgott a Model 3-ról, miközben a valós forgalomban tesztelték. A mostani kijelentések is azt erősítik, hogy a Tesla korábbi ígéretével összhangban valóban megkezdheti a Model 3 tömeggyártását 2017 júliusában, illetve a szállításokat 2017 végén. A határidő betartása egyrészt azért lenne fontos, mert az amerikai gyártónak korábban rendszeresen gondjai voltak a saját maga által szabott szűk határidők betartásával. Másrészt pedig azért, mert a Model 3-nak meghatározó szerepe lesz a tervek szerint abban, hogy a Tesla teljesítse a 2018 végére kitűzött célját, az éves 500 ezer darabos értékesítés elérését.A befektetők is díjazzák, hogy a Tesla felnőtt a feladathoz és képes lehet arra, hogy időben megkezdje a Model 3 gyártását, a cég árfolyama több mint 65 százalékot erősödött idén, így már 350 dollár felett jár.