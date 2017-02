Elszállt a réz

A réz tonnánkénti árfolyama elérte a 6 060 dollárt pénteken, amely több mint 4 százalékos erősödést jelentett az előző napi záróárához képest. Az emelkedés több tényezővel volt magyarázható:A világ legnagyobb rézbányájában továbbra is sztrájkolnak a munkások, miután a szakszervezet és a bányát üzemeltető BHP Billiton továbbra sem tudott megállapodni a helyi munkások béremeléséről. Ez pedig azért nagy probléma, mert a réz árát nagyban befolyásolja a fizikai kereslet és kínálat alakulása, az escondidai rézbánya pedig a világ rézkitermelésének durván 6 százalékát adja, így a leállás miatt érdemben csökkenhet a rézkínálat a piacon, amely felfelé hajtotta az árakat.A réz világpiaci árának emelkedésében szerepet játszhatott az is, hogy a Goldman Sachs és a Citi is optimista várakozásokat fogalmazott meg a színesfém árfolyamának várható teljesítményével kapcsolatban. A Citi ráadásul úgy véli, hogy 2011 után először haladhatja meg a réz iránti kereslet a piaci kínálatot, így 2017-ben 5 575, 2018-ban 6 075, míg 2019-ben 6 675 dollárra emelkedhet a réz tonnánkénti ára.