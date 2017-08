Embertelen körülményekre panaszkodnak a BKV-nál

Nem érdemes tovább levelezgetni a BKV illetékeseivel a munkavállalók, zömében a buszvezetők munkakörülményeinek a javításáról, mert a cégvezetés a minimális kánikulai intézkedéseken túl már arra sem veszi a fáradságot, hogy megválaszolja a szakszervezet írásos jelzéseit - közölte Nemes Gábor, az EKSZ elnöke, aki bejelentette: a. A BKV vezetésének a szakszervezet napok óta küldi levélben is a vészjeleket, ennek ellenére sincs érdemi változás a hőségben dolgozó járművezetők munkakörülményeiben, ráadásul az elnök ma már mindössze egy irodavezető semmitmondó válaszát kapta az elvárható intézkedéseket sürgető újabb írására - írta közleményében az Egységes Közlekedési Szakszervezet.Az EKSZ azt tartja leginkább aggályosnak, hogy a fővárosi BKV-nál és az állami tulajdonú cégnél, a Volánbusz Zrt.-nél is. A BKV a különösen a hosszú buszvonalakon - 98-as, 197-es, 161-es, 202E - sem biztosítja a járművezetők számára a hőségriadó idejére a törvényben előírt óránkénti megfelelő hosszúságú pihenőt, sőt egyes fordulópontokon még arra sincs lehetőség, hogy indulásig hűvös helyen várakozzanak a sofőrök.A Volánbusz területén, például a 22-es viszonylaton több órán keresztül sem hagyhatják el a sofőrök a járműveket, mert azokkal - jobb híján - esetenként bevásárló centrumok parkolójában, a tűző napon kénytelenek várakozni. Ez embertelenség, ráadásul különösen veszélyes is, hiszen a napon kínlódó sofőröknek ezek után utasok ezreit kell biztonságosan és türelmesen szállítaniuk - jelentette ki Nemes.