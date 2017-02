A nap második felében is a vevők dominálnak a tőzsdéken, a DAX közel 130 pontot, azaz 1,1 százalékot emelkedett. 30 komponense közül 29-nek emelkedik az árfolyama, élen az autógyártók papírjaival.

A hazai tőzsdén már vegyesebb a kép, az OTP továbbra is 0,5 százalékos pluszban áll, míg a Richter 0,2 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékot esett.

A gyenge jen segítette a japán tőzsdét 2017.02.13 08:02

Jó hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, miután a befektetőket megnyugtatta, hogy Trump az amerikai-japán viszonyt a béke és biztonság zálogának nevezte és elmondta, hogy az amerikai-japán védelmi kapcsolatok erősödni fognak, olyannyira, hogy "áthatolhatatlanok" lesznek. A japán Nikkei 0,4 százalékot, a kínai Shanghai Composite és a hongkongi Hang Seng 0,5 százalékot, míg az ausztrál ASX 0,7 százalékot emelkedett.

A japán tőzsdét továbbá az is segítette, hogy a japán jen tovább gyengült az éjjel a dollárral szemben, ami pedig kedvez a nagy exportkitettséggel rendelkező vállalatoknak. Az egyedi részvények közül a Honda 1,2 százalékot, a Subaru gyártója, a Fuji Heavy 1 százalékot, míg az az olajipari Inpex 4,8 százalékot erősödött.

A határidős részvényindexek jelen állása alapján Európában mérsékelt pluszban nyithatnak a tőzsdék.

Mire figyeljünk?

A héten megtudjuk, hogyan teljesített a magyar gazdaság 2016 utolsó negyedében és hogyan alakult az infláció tavaly, illetve azt is, hogy az Európai Bizottság legújabban mit gondol az ország kilátásairól. Japán, Németország és Olaszország is GDP-adatokat közöl, Janet Yellen kétszer is beszél az amerikai Kongresszus előtt, míg az Európai Központi Bank jegyzőkönyvet tesz közzé.