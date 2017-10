Emelkednek az amerikai tőzsdék

A Twitter és a Ford mai gyorsjelentési számai is hozzájárultak ahhoz, hogy amerikai tőzsdék mérsékelt emelkedéssel nyitottak. Fontos hatással van továbbá a piaci hangulatra az is, hogy az EKB ma bejelentette, hogy fokozatosan, de véget vet eszközvásárlási programjának, amelynek értelmében 2018 januárjától 30 milliárd euróra vágják a havi eszközvásárlás keretösszegét, ami a jelenlegi mennyiség fele.Másik fontos hír, ezúttal az amerikai piacról, hogy a Politico információi szerint Janet Yellen jegybankelnök kiesett az új elnökjelöltek közül. Yellen mandátuma 2018-ban jár le.Az amerikai befektetők mérsékelt optimizmusa órákkal a nyitást követően is kitart, jelenleg a Dow van a legnagyobb pluszban 0,4%-kal, ezt követi az S&P 500 közel 0,3%-kal, majd a Nasdaq 0% körüli értékével.