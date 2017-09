Emelkedő bevételek, csökkenő profit a Duna House-nál

Működési környezet

Első féléves eredmény

A magyarországi lakóingatlan piac erős félévét zárt 2017. júniusában. A Duna House Csoport becslése szerint 2017 első félévének össz-tranzakciószáma megközelíti a 75 ezret, mely az előző félévhez viszonyítva jelentős, 13%-os fejlődést jelent, ugyanakkor 2016. I. félévéhez képest 12%-os csökkenést mutat. A Duna House Franchise Kft. által publikált Duna House Barométerben közzé tett adatok alapján kimutatható, hogy országos szinten újabb csúcsot értek el az ingatlanárak.Az Ernst & Young lengyelországi irodájának becslése szerint a lengyelországi teljes ingatlanpiac 2016- ban az alacsony kamatlábak, folyamatosan növekvő gazdaság és a nyugat-európai szintekhez képest kedvezőbb árak miatt rekord mértékű tranzakciós összértéket, több, mint 4,5 milliárd eurot ért el. Az előző évhez képest 20%-kal növekedtek az eladások, emellett a korábbi években tapasztalható új ingatlan fejlesztések is töretlenül haladtak.2 A 2017. I. féléves lengyel ingatlan- és azon belül lakóingatlanpiac makrogazdasági szintű alakulásáról nem áll rendelkezésre nyilvános, objektív adat.A Magyar Nemzeti Bank elemzése szerint a magyarországi lakossági hitelpiac éves összevetésben 2,8%-kal emelkedett 2017 júniusáig. A felvett új hitelek 17%-a új lakás vásárlása, vagy építése céljából került felvételre. A következő időszakban várhatóan a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel termék elterjedésével élénkebb verseny várható a piaci szereplők között. A kereslet emelkedését a magyarországi családtámogatási rendszer (Családok Otthonteremtési Kedvezménye) továbbra is támogatja. Az új lakáshitel-volumen 16%-a ehhez volt köthető az elmúlt időszakban. Lengyelországban a hitelközvetítőkön keresztül bonyolított hitelfolyósítások arányára, valamint a közvetítői jutalékszint alakulására nem állnak rendelkezésre nyilvános, objektív adatok.A Duna House (DH) összes bevétele 9 százalékkal 2,15-ről 2,35 milliárd forintra nőttek, a működési költségek azonban ennél nagyobb mértékben, 1,6-ról 1,93 milliárd forintra emelkedtek, emiatt a működési eredmény 550-ről 419 millió forintra csökkent. Az adózott eredmény 940-ről 554 millió forintra csökkent.A bevételek szinte minden soron emelkedtek, emögött elsősorban a pénzügyi termékközvetítés-, saját iroda- és franchise szegmensben elért magasabb árbevétel áll, amelyben egy negyedévnyi akvizíciós hatás is szerepet játszik, ugyanis a lengyelországi Metrohouse-csoport csak 2016. április 1-től a csoport része.

Forrás: Duna House

A működési költségek közel 20 százalékkal növekedtek, a 2017-os üzleti év első félévét az egy évvel ezelőttihez képest 327 millió forint többletköltséggel zárta a DH, ebben kettős akvizíciós hatás is szerepet játszik, ugyanis 2016. első negyedévében egyfelől a lengyelországi tevékenység még nem képezte a Csoport részét, másfelől a MyCity Residential Development Kft. és leányvállalatainak teljesítménye sem került teljes konszolidálásra.