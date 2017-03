A szén és a gáz lett a nyertese a japán atomkatasztrófának

Közel hat éve, 2011. március 11-én történt pusztító következményekkel járó baleset a fukushimai atomerőműben. A katasztrófa következtében közel 100 ezer embert kellett kitelepíteni az atomerőmű környezetéből, a mai napi csak mintegy 13 százalékuk költözött vissza. A balesetnek azonban nem csak a természeti környezetre, hanem Japán áramtermelésére is nagy hatással volt, a katasztrófát követően nem sokkal a japán atomerőművi áramtermelés a töredékére esett vissza, a helyét egyrészt a szén- és gáztüzelésű erőművek vették át, másrészt az is igaz, hogy a hatékonyságjavulásnak köszönhetően az ország energiaigénye is csökkent, az atomerőművi kapacitások nagy részének kiesését követően sem voltak áramkimaradások az országban.A lenti ábrán jól látszik, hogy a 2011-es balesetet követően az atomenergia súlya jelentősen csökkent a japán áramtermelésen belül, több reaktort leállítottak, sok olyan blokk van, amely engedélyekre vár az újraindításhoz. 2011 óta a szén- és a gázerőművek áramtermelése tovább nőtt, miközben a megújulók részaránya csak lassan emelkedik.