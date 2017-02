Atomügyben kap levelet a magyar kormány

Először is azért, mert a kormány rendeletalkotási lehetősége (tudniillik, hogy eltérhet a normális engedélyezési eljárástól) csorbítja a nukleáris hatóság függetlenségét, ami az európai nukleáris szabályozás egyik sarokkövének számít.

Másodszor: a törvény meglátása szerint leszűkíti a jogorvoslat lehetőségét a civil szervezetek és mások számára, ami az OAH által a közigazgatási eljárás során kiadott engedélyek esetén biztosítva van, a kormányrendeleteknél azonban nincs.

Brüsszelben nyílt titok, hogy a testület eredetileg december 7-én tervezte a döntést az ügyben, ám ezt végül meghatározatlan időre elhalasztották.

Egymástól függetlenül két forrás is megerősítette lapnak, hogyA levelet már korábban megírták, de egy belső döntés értelmében csak a pénteki máltai informális EU-csúcs után küldik el Magyarországra.Erről egyelőre nincs szó. Bár a Bizottság eredetileg a hazai nukleáris hatóság függetlensége csorbításának gyanújával vizsgálta a jogszabályt, egy nevének mellőzését kérő forrás szerint az adminisztratív levél megírásának és elküldésénekAz Országgyűlés december elején szavazta meg a törvényszöveget, ami arra hatalmazza fel a kormányt, hogy saját hatáskörben, rendelet kibocsátásával egyedileg eltérjen az Országos Atomenergia Hivatal engedélyezésről szóló döntéseitől. A Bizottság Jávor Benedek magyar EP-képviselő és a Greenpeace megkeresésére szinte azonnal górcső alá vette azt, hogy a törvény összhangban áll-e az Euratom Szerződés rendelkezéseivel.Jávor Benedek decemberben azt nyilatkozta a BruxInfónak, hogy két okból is aggályosnak tartja ebben a formában a jogszabályt.Egyes brüsszeli megfigyelők közvetlen összefüggést vélnek felfedezni az atomtörvény módosítása és a Paks 2. beruházásra vonatkozó állami támogatási vizsgálatnál a döntés meghozatalának elhalasztása között.Margrethe Vestager versenypolitikai biztos egy sajtótájékoztatón a halasztás okát firtató kérdésre nem adott egyértelmű választ, de szavaiból egyesek arra következtettek, hogy az állami támogatás jóváhagyásával kapcsolatos osztrák aggodalmak húzódhatnak meg a háttérben.Bécs már jelezte, hogy bírósághoz fordul (ahogy azt egyébként a brit Hinkley Point atomerőmű-beruházás állami támogatásának jóváhagyása után is tette), ha a Bizottság zöld utat ad a projektnek. Az osztrákok érvelése szerint az államilag szubvencionált villamos áram torzulásokat idézne elő a regionális árampiacon.Ha viszont tényleg az atomtörvény módosítása volt az oka a halasztásnak, akkor a BruxInfónak nyilatkozó források élnek a gyanúperrel, hogy az állami támogatásról sem hoz döntést addig Brüsszel, amíg a magyar fél nem állítja vissza a korábbi állapotot.Általános várakozások szerint az Európai Bizottság nem fogja tiltott állami támogatásnak minősíteni a paksi beruházást, és bizonyos garanciák ellenében zöld jelzést ad majd a projekt konstrukciójának.