Egyhónapos csúcsról fordult le az olajár

Az elemzők azt várták, hogy 200 ezer hordóval csökkenhettek a múlt héten az amerikai nyersolajtartalékok, ezzel szemben 1,6 millió hordós növekedésről számolt be az Energia Információs Ügynökség.Az adatok közzétételét követően az olaj piacán kezdtek elolvadni a korábbi pluszok, az egyhavi csúcsról lekanyarodott az olaj árfolyama, de, még így is erősödéssel fejezte be a napot a WTI: 51,15 dolláron, ami 12 centes emelkedésnek felel meg.