Épül az első cseppfolyósított földgáz töltőállomás itthon

A gáztöltő-infrastruktúra kiépítését célzó PAN-LNG projekt keretében további 4 gáztöltő állomást építenek Magyarországon. A sűrített és cseppfolyósított gáz töltésére is alkalmas berendezések telepítése 1,2 millió euróba kerül, a beruházás 85 százalékát uniós forrásból fedezik.A projekt koordinátora arra számít, hogy a régióban néhány éven belül több tucat új gáztöltő épülhet az LNG üzemű teherautók töltésére - írták.Az MGKKE hangsúlyozta, hogy a gázolajat kiváltó gáz hajtóanyag rákkeltő anyagoktól mentesíti a közlekedést, a kőolajalapú üzemanyagoknál kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, ráadásul a földgáz megújuló vagy szintetikus eredetű metánnal is helyettesíthető. A cseppfolyósított földgáz térfogata is kicsi - az eredeti gáznak mindössze néhány százaléka -, így nagy távolságokra is gazdaságosan szállítható, egy tankolással 1500 kilométeres hatótávolságot is lehetővé tesz - áll a közleményben.Az MGKKE-t 2011-ben a tagok azért hozták életre, hogy elősegítsék Magyarországon is a gázüzemű járművek elterjedését. Az egyesület tagjai között szakmailag elismert, nagy cégek szerepelnek, amelyek együttesen a gázüzem elterjedéséhez minden elemet felölelnek; a biogáz kondicionálás technológiáját szolgáltató, töltőállomás infrastruktúrakészítő, járműgyártó és -forgalmazó, továbbá gázszolgáltató is megtalálható a tagok sorában.Az egyesület korábban azt közölte, hogy csaknem 30 millió euró támogatást kapnak az MGKKE és a kormány támogatásával benyújtott közlekedésfejlesztési projektek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretéből, a forrásokból gáztöltőállomások épülnek. Felidézték, hogy a 2014-2020 közötti támogatási időszakban a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére 22 milliárd euró jut, ebből az első két évben 300 millió euró támogatást kaptak az új technológiák pályázatai: a pénz több mint 60 százaléka a gázalapú közlekedést, közel 20 százaléka pedig az elektromos töltőpontok kiépítését szolgálja. A támogatás csaknem harmadából a közúti közlekedők számára épülnek gáztöltők, de jelentős a tengeri és a belföldi hajózás részesedése is.