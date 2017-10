Hihetetlen, de a nagy német multi leépítésének Magyarország lehet a nyertese

A Siemensnél két éve nem látott alkalmazotti leépítést rebesgetnek, a cég átalakítási tervének részeként a Power and Gas illetve a Process Industries üzletágat érintik a leépítések - írja a Bloomberg. Az elbocsátások zöme, több ezer alkalmazott elbocsátása a főként gázturbinákat gyártó Gas and Power üzletágban várható, míg a Process Industries üzletágban a redundáns folyamatokat szüntethetik meg.A Siemens Power and Gas üzletága a legnagyobb mind közül, 48 700 főt foglalkoztat, a cég bevételeinek 20 százalékát termeli meg. Az üzletág akkor megy jól, ha nagy állami megrendeléseket kapnak, ez azonban az utóbbi időben elmaradt, ezért küzdenek problémákkal.A Bloomberg még augusztusban írt arról, hogy a Power and Gas üzletágban leépítések jöhetnek, és hogy részben a berlini gyáregységnél jöhetnek elbocsátások. Nem sokkal később az üzletág részleges eladásáról és bezárásáról is írtak német lapok: a Manager magazin értesülése szerint a meglévő 23-ból 11 Power and Gas gyáregységet adhatnak el vagy építenek le, elsősorban kelet-németországi gyárakat, köztük az Erfurti és a Goerlitz-i német gyáregységet.Mindeközben Magyarországon éppen június végén tették le a Siemens turbinalapátgyár bővítésének alapkövét. A vállalat a budapesti Power and Gas üzem telephelyén mintegy 10 milliárd forint beruházással bővíti gáz- és gőzturbinalapát-gyárát. A cég a gyártóterületét Budapesten 2500 négyzetméterrel bővíti, 10 ezer négyzetméteres új gyártócsarnokot épít, 150 új műszaki szakember felvételét tervezik. Németország és a Siemens is Magyarország stratégiai partnere, a német cég 3 ezer embernek ad Magyarországon munkát. Mindezt figyelembe véve úgy tűnik, hogy a Siemens németországi leépítésének részben Magyarország lehet a nyertese.