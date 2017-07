Igazi pénztemető lesz az új atomerőmű

A britek atomerőművét kezdettől fogva több támadás is érte, az ország dél-nyugati részén épülő erőművet több szakértő eredetileg is drágának találta, és az is kérdéses, hogy egyáltalán szükség van-e rá. A brit kormány azonban kiállt a projekt mellett, a gazdasági miniszter, Greg Clark fontos stratégiai döntésnek nevezte, az erőmű egy új beruházási hullámot indíthat el az atomenergetikában, a brit gazdaságnak edig nagy lökést adhat. A várakozások szerint az erőmű a következő 60 évben az energiafelhasználás 7 százalékát fedezheti és 26 ezer munkahelyet teremt. Nagy-Britannia 2025-ig minden szenes erőművét leállítaná, hogy eleget tudjon tenni a klímavállalásainak, a kieső kapacitásokat gázos és atomerőművekkel pótolnák.Az atomerőművet a francia energetikai vállalat, az EDF építi fel, a projekt körüli bizonytalanságot jól mutatja, hogy az EDF pénzügyi vezetője lemondott, hogy ezzel is tiltakozzon az atomerőmű megépítése ellen. A projekt már most jelentős csúszásban van, a kínai részvétel miatt többen kockázatosnak is tartják, ráadásul a becsül költségek is jóval magasabbak, mint amik az eredeti tervekben szerepeltek. Eredetileg 16 milliárd fontra becsülték a Hinkley Point C költségeit, de az építkezés tavaly szeptemberi elkezdésekor már 18 milliárd fonttal kalkuláltak, a legfrissebb számítás alapján az EDF már 20,3 milliárd fonttal kalkulál Nem csak a költségek meredek emelkedése okoz problémát, de úgy tűnik, az eredetileg tervezettnél jóval tovább fog tartani a kivitelezés, az atomerőmű első egységének felépítése 15 hónapot, a másodiké 9 hónapot csúszhat. (Jelenleg úgy néz ki, hogy az erőmű leghamarabb 2025-ben kezdheti el az áramtermelést, miközben az EDF eredetileg azt ígérte, 2017 karácsonyára végez a munkálatokkal.) Természetesen a magasabb költségek a projekt megtérülését is rontják, az EDF a korábbi 9 helyett már csak 8,5 százalékos éves megtérüléssel számol. A kalkulációk alapját az jelenti, hogy a brit kormány már 2013-ban árgaranciát adott a befektetőknek, 35 éven keresztül 92,5 fontot kap megawattóránként a Hinkley Point C, amennyiben ez alatt lesz az áram piaci ára, a különbözetet az adófizetőkkel fizettetik meg.