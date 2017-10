Jó hír jött a Moltól

Update

A híreknek örülnek a befektetők, miközben a BUX az előző napi záróértéke közelében mozog, a Mol 0,7 százalékot emelkedett.

Mi történt?

A Mol újabb szerződést kötött a thyssenkruppal a Poliol projekt kapcsán. A 2017. július 20-án bejelentett, az Evonikkal és thyssenkruppal kötött propilén-oxid értékláncot célzó beruházását (“Poliol projekt") támogató licenc megállapodásokat követően további szerződést írt alá a thyssenkrupp Industrial Solutions (Thailand) Ltd-vel, amely a propilén-oxid termelést követő technológiai lépéseket érinti. Ez a szerződés a propilén-oxidból poliéter poliolt, valamint propilén glikolt előállító termelési egységekhez kapcsolódó technológiai licencek megvásárlását, a folyamattervezést, valamint az előkészítő mérnöki tevékenységet (Front end engineering design, FEED) fedi le.Bár a Poliol projekt fókuszában továbbra is a poliéter poliolok előállítása áll, a működési és a kereskedelmi rugalmasság maximalizálásának érdekében a propilén glikol termelési egység hozzáadásával bővült a projekt.A propilén glikolok, melyek egy új termékcsaládot képeznek a projekten belül, propilén oxid származékok, amelyeket a legtöbb vezető integrált propilén-oxid gyártó szintén előállít. A propilén glikolokat számos helyen, többek között telítetlen poliészter gyanták (UPR), testápolási-, és gyógyszer-adalékanyagok előállítására használják, de egyéb ipari területeken is alkalmazzák.Az előkészítő mérnöki tevékenységet (FEED), mely magába foglalja a szükséges termékvizsgálatot, a thyssenkrupp thaiföldi Oleochemicals technológiai és kutatás-fejlesztési központja végzi majd el. A szerződés tartalmaz egy előzetes megállapodást is, mely szerint a thyssenkrupp fogja megvalósítani a Poliéter Poliol üzemet.