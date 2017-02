Kemény ez a tél - lesz elég gáz a fűtésre?

Tároló vagy tározó?

Nehéz feladat

Három forrásból

Az idei, átlagosnál jóval hidegebb tél ráirányította a figyelmet a hazai földgázellátásra és az ellátásbiztonságra. Azok számára, akik nincsenek tökéletesen tisztában a részletekkel, mindenekelőtt rövid kérdés-válasz formában definiáljuk a főbb fogalmakat, alább pedig részletesen is bemutatjuk hazai földgázellátás és -tárolás folyamatait és aktuális állapotát.A Magyar értelmező szótár szerint a tározó "tó nagyságú víztároló, víztározó", a tároló pedig "1. víztároló, illetve 2. tárolásra való tartó, medence vagy helyiség, 3. adatok, elektromos jelek tárolására való berendezés, készülék, gépelem". Ezek alapján a helyes alak a gáztároló, ebben a formában szerepel a jogszabályi, illetve szakmai kontextusokban is.Igen, az elmúlt öt évben nem volt olyan magas a gázfogyasztás Magyarországon, mint az idei télen, 2017. januárban több napon keresztül tartósan 70 millió köbméter közelében voltak a napi fogyasztási adatok.A gáztárolóknak alapvetően két típusa van, kereskedelmi és stratégiai (másnéven biztonsági). A kereskedelmi tárolók készleteit a gázkereskedő cégek mozgatják, és az import mellett főleg ebből a forrásból biztosítják a hazai gázellátást, de akár exportálhatnak is belőle. Ezzel szemben a stratégiai tárolókból csak a nemzeti fejlesztési miniszter utasítására tárolható ki gáz, ami jellemzően akkor következhet be, ha egyéb forrásokból a gázellátás már nem biztosítható. A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) négy gáztárolót üzemeltet Pusztaedericsen, Hajdúszoboszlón, Kardoskúton és Zsanán, amelyekben kereskedelmi készleteket tárol, az MMBF Zrt. pedig Szőregen tartja a kereskedelmi és a stratégiai készleteket.A tárolók 2013 óta gyakorlatilag állami tulajdonban vannak. Ekkor az MVM Zrt. megvásárolta az E.ON Földgáz Storage Zrt. tároló céget az E.ON-tól, így létrejött a Magyar Földgáztároló; ugyanakkor az MMBF-ben fennálló MOL-részesedést az MFB és az MSZKSZ vette meg, így előbbi jelenleg 51, utóbbi pedig 49 százalékos résszel rendelkezik a társaságban.A teljes gázellátás a hazai termelésből, importból és a földgáztárolókból történik. A téli fogyasztást rövid távon leghatékonyabban a földgáztárolói - kereskedelmi - készletekből lehet kielégíteni, de az ellátásban az import, és kisebb részben a hazai földgáztermelés is részt vesz.Az 5130 millió köbméteres kereskedelmi tárolók a Magyar Földgáztároló adatai szerint jelenleg 654,7 millió köbméter gázt rejtenek, így 12,8 százalékos töltöttségűek. Az 1200 millió köbméteres stratégiai tárolók 920 millió köbméter gázt tartalmaznak, ami 76,7 százalékos töltöttségnek felel meg. Az összességében 6330 millió köbméteres hazai tárolói kapacitás tehát jelenleg 534,7+920+egy speciális 120 millió köbméteres készlet=1574,7 millió köbméter gázt tartalmaz (erről bővebben lásd lent), ami 24,9 százalékos töltöttséget jelent.A hazai földgázellátás a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen biztosított és még az extrém hideg visszatérése esetén is biztosítható lesz. Noha a kereskedelmi tárolók töltöttsége jelenleg már alig 10 százalék fölött alakul, a több mint háromnegyedes töltöttségű kereskedelmi tárolókkal együtt önmagában a teljes tárolt készletből még folyamatos csúcsfogyasztás mellett is közel három hétig biztosítható a magyar gázellátás. A téli gázellátás azonban a földgáztárolókba betárolt földgázkészletek mellett a hazai termelésre, és nagyobb mértékben az importra is támaszkodik. Az évek alatt a szállítóvezetéki infrastruktúra is jelentősen fejlődött, jelentősen diverzifikálva a magyar gázimport forrásokat, így például már norvég gáz is érkezhet az országba. Egyebek mellett 2015-ben üzembe helyezték a magyar-szlovák interkonnektort, ami további lehetőséget biztosít importforrások behozatalára.Miután már 2016 negyedik negyedéve is az átlagosnál jóval hidegebb időjárást hozott, 2017 első hónapjában az elmúlt 30 év leghidegebb januárjával kellett szembenézni Magyarországon. Az extrém hideg pedig nehéz feladat elé állította a hazai gáztárolók (és nem gáztározók!) üzemeltetőit. Az FGSZ Földgázszállító Zrt. adataiból kiderül, hogy az elmúlt 5 év legmagasabb napi gázforgalma valósult meg az országban fennakadás nélkül. A leghidegebb januári napon a közel 70 millió köbméteres fogyasztás majdnem felét az MVM Csoporthoz tartozó Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) tárolói biztosították, a tárolók bizonyos napokon a maximális kitárolási kapacitásukat is elérték a fogyasztási igények kielégítése érdekében - közölte érdeklődésünkre az MFGT.A kemény mínuszok ellenére a lakosság gázellátása egyértelműen biztonságos a Magyar Földgázkereskedő Zrt. (MFGK) adatai szerint. Bár a kiváló műszaki állapotban lévő tárolók százalékos töltöttsége az időszak során nem érte el az európai átlagot, azonban ez nem jelent problémát, mert ellátásbiztonsági szempontból a tárolói készletek fogyasztáshoz viszonyított értéke a meghatározó. A fogyasztásarányos tárolói töltöttség (a tárolói készletek maximális szintje az éves fogyasztáshoz viszonyítva) tekintetében pedig Magyarország előkelő helyen áll a tárolóval rendelkező európai országok listáján a maga közel 40 százalékos mutatójával, derül ki a Gas Infrastructure Europe (GIE) iparági szereplőket tömörítő nemzetközi szervezet adataiból Az országos egyetemes szolgáltató FÕGÁZ Zrt. földgázellátását az ugyancsak az MVM csoporthoz tartozó nagykereskedő társaság, a Magyar Földgázkereskedő Zrt. biztosítja. A téli gázellátás megszervezésekor a nagykereskedő a hazai termelésre, az importra és a nyári időszakban a földgáztárolókba betárolt földgázkészletekre egyaránt támaszkodik.

Forrás: Magyar Földgáztároló Zrt.

A fogyasztásról Az MFGT információi szerint 2008 óta folyamatosan csökken az országos földgázfogyasztás. Míg 2008-ban megközelítette a 13 milliárd köbmétert, 2014-re 8,3 milliárd köbméterre esett. Az FGSZ adatai alapján 2016-ban megközelítőleg 9,6 milliárd köbmétert tett ki az országos fogyasztás, ami 700 millió köbméterrel haladja meg a 2015-ös fogyasztást. Az országos napi csúcs-földgázfogyasztás átlagosan 55-60 millió köbméter körül alakul 2012 februárja óta, amikor elérte a 78 millió köbmétert. 2017. januárban az elmúlt évek hőmérsékletéhez képest extrém hideg miatt több napon keresztül tartósan 70 millió köbméter közelében voltak a napi fogyasztási adatok. (Az országos fogyasztási adatokat az FGSZ Földgázszállító Zrt. méri a be- és kitáplálási pontokon, az MFGT ezekből számított adatokkal dolgozik. A hivatalos adatokat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatal közli, amelyektől az MFGT adatai eltérhetnek.) Az évek alatt a szállítóvezetéki infrastruktúra is jelentősen fejlődött, egyebek mellett 2015-ben üzembe helyezték a magyar-szlovák interkonnektort, ami további lehetőséget biztosít importforrások behozatalára.

Kereskedelmi és stratégiai

A fűtési célú földgázfelhasználásnak természetes velejárója a jelentős szezonalitás. Ez legerőteljesebben az egyetemes szolgáltatásban figyelhető meg, a lakossági fogyasztás miatt. A télen jelentősen megnövekedett fogyasztást rövid távon leghatékonyabban a földgáztárolói készletekből lehetett kielégíteni. Az importforrások behozatalához szükséges szállítóvezetéki kapacitások lekötési rendje és árazása is ezt támasztja alá: jóval nagyobb a költsége a hónapon belüli, következő napra lekötött kapacitásoknak, mint az egy hónapra előre lekötött kapacitásnak. Idén télen a nagykereskedő társaság a készletek felhasználásával párhuzamosan növelte az import mennyiségét a készletek kímélése érdekében, ezért február-márciusban a kitárolás mennyisége (a tárolt földgázkészletek felhasználása) erőteljes csökkenést fog mutatni a tél korábbi hónapjaihoz képest - így márciusban és áprilisban is megfelelő mennyiségű készlet fog rendelkezésre állni.Azt, hogy a betárolási időszak végére mennyi földgázt kell betárolni az egyetemes szolgáltató részére, jogszabály határozza meg. A mennyiséget a kormány 2016-ban megemelte, így a nagykereskedő 2016-ban a korábbi évnél jóval több, közel két milliárd köbméteres földgázkészletet helyezett el a hazai gáztárolókban (ez csaknem kétszerese a 2015 októberi nyitókészletnek, bár 2015-ben a betárolás október végéig tartott). Az egyetemes szolgáltatási szegmens éves fogyasztása 3,5-3,8 milliárd köbméter (az idei gázév extrém hidege miatt akár még több is lehet), ennek a mennyiségnek akár 80 százaléka a fűtési szezonban, október és április között fogy el. Ekkora fogyasztásra megfelelő a közel kétmilliárd köbméteres készlet, hiszen ebben az időszakban is lehet számolni a hazai termeléssel és az importtal. Az idei szezonban nem volt fennakadás az importban, és jelenleg sincsenek erre utaló jelek. Fontos, hogy a kereskedelmi készletek mellett a több mint 900 millió köbméteres stratégiai készlet is rendelkezésre áll.Magyarországon két tárolói engedélyes végezhet gáztárolást: a Magyar Földgáztároló Zrt. és az MMBF Zrt. A két társaság közül az első teljesen, a második többségi állami tulajdonban van. Az MFGT-nek négy tárolója van (Zsana, Hajdúszoboszló, Pusztaederics Kardoskút), az MMBF-nek pedig egy (Szőreg). Az MFGT is rendelkezik engedéllyel stratégiai készlet tárolására, de jelenleg nem tárol ilyet. Az MMBF-nek 1,2 milliárd köbméter stratégiai készlet tárolására van szerződése, de a stratégiai készlet tényleges mértéke 915 millió köbméter. Ezen felül az MMBF-nek van 700 millió köbméter kereskedelmi célú tárolói kapacitása is. Az MMBF esetében fizikailag egy tárolóról beszélünk, ennek a kapacitása van papíron felcímkézve, felosztva stratégiai és kereskedelmi részekre.

Az úgynevezett stratégiai készlet mértékét jogszabály állapítja meg, és jelenleg 915 millió köbméterben rögzíti. A stratégiai készlet kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Miniszteri utasítására módosítható és használható fel, így a készlet nagymértékben állandó. Miután a helyzet nem indokolta, a stratégiai készlethez az aktuális fűtési szezonban sem kellett hozzányúlni. Ezzel szemben a kereskedelmi tárolók töltöttsége erősen változó, hiszen a gázpiaci kereskedők mozgatják a tárolóban levő készleteket. A kereskedelmi tárolókat általában télen, illetve októbertől áprilisig folyamatosan kitárolják, így március végére nagyjából kiürülnek a kereskedelmi készletek, nyáron pedig betárolják. A két készlettípus közül tehát "alapesetben" a fűtési szezonban csak a kereskedelmi készletekből fogyaszt az ország - hacsak a nemzeti fejlesztési miniszter nem utasít a stratégiai tárolóból való kitárolásra.Összességében vizsgálva a teljes magyarországi gáztároló kapacitás, vagyis az úgynevezett mobilgáz kapacitás 6330 millió köbmétert tesz ki. A teljes kitárolási kapacitás - vagyis a naponta a tárolóból maximálisan kinyerhető gáz mennyisége - 78,6 millió köbméter/nap, míg a betárolási kapacitás napi 44,65 millió köbméter.

Így állunk most



- az MMBF kereskedelmi készlete: 198 millió köbméter,



- az MMBF stratégiai készlete: 920 millió köbméter,



- az MFGT kereskedelmi és saját készlete*: 336,7 millió köbméter + 120 millió köbméter = 456,7 millió köbméter./



Az összes hazai kapacitással (6330 millió köbméter) összevetve ez 24,9 százalékos töltöttségi szintet jelent. Ezen belül a stratégiai tároló 920 millió köbméteres készlete 76,7 százalékos töltöttségnek felel meg az 1200 millió köbméteres kapacitást tekintve, míg a 655 millió köbméteres kereskedelmi készlet 12,8 százalékos töltöttséget jelent a teljes kereskedelmi kapacitással összevetve (5130 millió köbméter). A jelenlegi készletszint és az előrejelzések alapján az MFGT szerint a tárolók összesített töltöttsége a kitárolási időszak végén 15 százalék körül alakulhat majd.



A hazai kereskedelmi és stratégiai földgáztárolók töltöttségi szintje 2010-ben tetőzött 91 százalékon. A töltöttség szezonális hullámzása (jellemzően téli kitárolás, nyári betárolás) jól megfigyelhető az adatok alakulásán. 2011 tavaszára a töltöttség 46 százalékra süllyedt, hogy aztán őszre ismét 74 százalékig töltsék a készleteket. A töltöttség 2010 óta nagy vonalakban csökkenő trendet mutat, de 2016 őszén a tárolók 59 százalékon álltak az egy évvel korábbi 52 százalékot követően.





Ezért épültek ki a gáztárolók A stratégiai földgáztároló és -készlet létrehozásának egyik fő oka a 2005-2006-ban krízissé fokozódó, és a következő években is fel-fellángoló orosz-ukrán gázvita volt, amelynek következtében több alkalommal is érdemben csökkent (és le is állt) a Magyarországra érkező orosz gáz mennyisége. Az Országgyűlés az esetlegesen bekövetkező földgázellátási válsághelyzetek kezelésére, a lakossági és kommunális fogyasztók biztonságos földgázellátásának támogatására 2006 februárjában elfogadta a földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvényt (Fbkt.).



A törvény a földgáz stratégiai készlet létrehozására és fenntartására a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséget (MSZKSZ) jelölte ki. Az MSZKSZ a törvényben foglalt kötelezettségének teljesítésére megalapította az MSZKSZ Zrt.-t, amely a stratégiai földgáztároló helyszínének kiválasztására és a tároló megvalósítására pályázatot írt ki. A pályázatot a MOL nyerte meg.



Az MMBF Zrt. 2006-ban a MOL és MSZKSZ vegyes vállalataként jött létre. Az MMBF 2007-ben megvásárolta a MOL-tól a "Szeged-IV szénhidrogén, gáztároló" védnevű bányatelek bányászati jogát, itt alakította ki az új földgáztárolót új kutak kiképzésével, valamint a besajtoló és kitermelő felszíni létesítmények telepítésével. A tároló 2009 decemberére készült el, év végére pedig 1,2 milliárd köbméter földgázzal való feltöltése is befejeződött. A gazdasági célszerűség miatt ezzel egy időben kereskedelmi tárolói kapacitásokat is kiépítettek. 2013-ban a MOL részesedését az MFB és az MSZKSZ vette meg, így előbbi jelenleg 51, utóbbi pedig 49 százalékos résszel rendelkezik a társaságban.



A Magyar Földgáztároló Zrt. 2013-ban jött létre, miután az MVM Zrt. megvásárolta az E.ON Földgáz Storage Zrt. tároló céget az E.ON-tól. Az E.ON Földgáz Storage Zrt. a korábbi MOL Földgáztároló Zrt-ből jött létre 2006-ban, miután az E.ON Ruhrgas leányvállalata átvette a MOL Földgáztároló Zrt. 100 százalékos részvénycsomagját. Ezt megelőzően a MOL jogelődje, az OKGT (Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt) volt a tulajdonos, üzemeltető, létrehozó. A pusztaedericsi, kardoskúti és hajdúszoboszlói tárolók a '70-es évek végén kezdték a működést gáztárolóként, a zsanai tároló a '90-es évek második felében.



Korábbi értesülések szerint az orosz gázipari vállalat, a Gazprom vizsgálja a magyarországi üzleti lehetőségeket, és elsősorban a gáztárolásról egyeztetne a tárolók tulajdonosával, az MVM Csoporttal és más szereplőkkel. A témában hivatalos közlések ugyanakkor nem láttak napvilágot, így Orbán Viktor kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök február 2-i budapesti közös sajtótájékoztatóján sem esett róla szó.



Ami a jelenlegi tárolói készletszintet illeti, az összes hazai tárolói készlet 1574,7 millió köbméter volt 2017. február 8-én, vagyis elméletileg csupán ebből a forrásból akkor is közel három hétig lehetne biztosítani a magyar gázellátást, ha a fogyasztás folyamatosan csúcson állna. Ez a következő tételekből áll össze: