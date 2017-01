Közel kétmillió részvény kerül vissza a Molhoz

Mit jelent mindez?

A Mol bejelentette , hogy az UniCredittel 2016 januárjában kötött, 5,38 millió Mol részvényre vonatkozó opciós szerződés holnap kerül elszámolásra, és a társaság csak 3,66 millió részvényre köt újabb opciós megállapodást.Vagyis 1 721 416 darab Mol részvény visszakerül a társasághoz, az UniCredithez kihelyezett részvények mennyisége ennyivel csökken. Az új szerződés alapján fennálló opciók (a Molnál amerikai típusú vételi, az UniCreditnél pedig európai típusú eladási opció) lejárata 2017 november 14, mely maximum kétszer, évente egy-egy évvel meghosszabbítható.A Molnál az OMV felvásárlási sztori idején lettek népszerűek a részvénykihelyezési ügyletek. Ez azt jelenti, hogy amikor a Mol ezeket a papírokat kihelyezi, átmenetileg finanszírozáshoz jut, az pedig, amikor a cég él opciós jogával és részvényeket vesz vissza, értelemszerűen készpénzkiáramlást jelent.A jelenlegi árfolyammal számolva ez 36 milliárd forint, ami összességében nem kevés, a Mol méretei mellett azonban mégsem jelentős. A társaság nettó hitelállománya a legutóbbi eredménybeszámoló adatai alapján 675,5 milliárd forint, ennek a 36 milliárd forint az 5 százaléka. A Mol pénzeszköz állományára vetítve pedig mintegy 23 százalékot tesz ki az 1,72 millió darabos Mol részvénycsomag értéke.Lényeges itt megjegyezni, hogy a készpénzkiáramlással hasonló mértékben csökken a hitelek állománya is, vagyis a nettó eladósodottság nem változik a tranzakció eredményeként.

Azt azonban nem lehet tudni, hogy a jövőben mi lesz a Molhoz visszakerülő részvények sorsa. Elképzelhető, hogy később is a saját részvények között szerepelnek majd, de az is elképzelhető, hogy idővel a vállalat bevonja majd ezeket. Részvényesi szempontból mindenesetre a mostani tranzakció is már kedvezően értékelhető, hiszen a szóban forgó 1,7 millió részvény nem szavaz, a Mol tulajdonosi struktúrája ezáltal transzparensebb, átláthatóbb lesz.Mindez persze nem jelenti azt, hogy később nem kerülhet sor ezeknek a részvényeknek az újbóli kihelyezésére.Az UniCredit-tranzakció nem az első ilyen ügylet a Molnál, tavaly augusztusban a Credit Agricole-lal szemben élt opciós jogával 2,13 millió Mol részvényre vonatkozóan.