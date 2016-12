Mennyit kaphat a Mol az INA-ért?

Visszavennék az INA-t a horvátok

Mit jelent az INA a Molnak?

Bombaként robbant tegnap a hír, miszerint a horvátok az INA visszavásárlását tervezik. A Mol és a horvát állam hosszú ideje vívott harcot az INA irányításáért, a kontroll jogokat 50 százalék alatti tulajdonosként a Mol birtokolja, ami szúrta a horvátok szemét.A horvát olajtársaság jelenleg is fontos szereppel bír a Molnál, hiszen a legutóbbi lezárt negyedévben a tisztított EBITDA 20 százalékát adta. Az INA-nak azonban nem minden része értékes a hazai olajtársaság számára, elég csak a gázüzletágat megnézni, a Prirodni Plin a hatóságilag maximált lakossági gázárak az elmúlt években masszív veszteséget termelt. Az INA finomítói és kereskedelmi eszközei pedig tavaly 410 millió kuna (mintegy 17 milliárd forint) veszteséget hoztak tisztított EBITDA szinten, és az elmúlt években is meglehetősen gyászos teljesítményt értek el, csupán az idei évben látszott javulás. Az INA finomítói hatékonyság szempontjából évek óta a leggyengébbek közé tartoznak Európában, pusztán üzleti megfontolások alapján a Mol valószínűleg a sziszeki egységet már régen bezárta volna.

Az INA értéke elsősorban a kutatás-termelésben rejlik, a csoportszintű szénhidrogén-kitermelés mintegy 40 százalékát adta a horvát leány a legutóbbi lezárt negyedévben is. A Mol kutatás-termelési tisztított EBITDA-jának pedig közel 50 százalékát.

Mennyiért érné meg eladni?

Mihez kezdene a pénzzel a Mol?

A kérdés megválaszolásához első körben azt érdemes megnézni, hogy a Mol mennyit költött a 49%-os részesedés megszerzésére. A társaság még 2003-ban 25%-os részesedést szerzett a horvát olajvállalatban, majd 2008-ban 47%-ra növelte részesedését, az INA-pakkra fordított összeg így dollárban számolva nagyságrendileg 1,3 milliárdra rúghat, ez a jelenlegi árfolyamon mintegy 390 milliárd forint. A Mol azonban minden bizonnyal nem lenne elégedett, ha 1,3 milliárd dollárt kapna, hiszen amióta a kontrollt birtokolja, ezt máshol tudta volna hasznosítani, ami profitot termelt volna a vállalatnak. Ha egy nemzetközi szinten diverzifikált befektetőt veszünk alapul, és az ő szemszögéből reálisnak tekinthető elvárt hozammal számolunk, akkor a fent említett 1,3 milliárd dollár rögtön 2,5 milliárd fölé emelkedik (közel 800 milliárd forintra).Ha piaci alapon közelítjük a 49%-os csomag értékét, akkor arra kontroll nélkül a fenti összegnél alacsonyabb, mintegy 2 milliárd dollár, vagyis mintegy 600 milliárd forint adódik (az INA elmúlt 4 negyedévi EBITDA-ját és az európai olajszektor medián EV/EBITDA szorzóját felhasználva).Amennyiben az INA tőzsdei árfolyamát vesszük alapul, a Mol-részesedés értéke mintegy 4 milliárd dollár (1200 milliárd forint). Fontos persze megjegyezni, hogy az INA tőzsdei árfolyama nem igazán jó kiindulópont, tekintve az igen alacsony közkézhányadot.Az említett összegek a kontroll nélküli részesedés értékére vonatkoznak, az irányítási jogok természetesen többlet értéket képviselnek. Nagyon nehéz megmondani, hogy a csomagért a horvát állam mennyit lesz hajlandó fizetni, a Molnak azonban alapvetően az lenne a kedvező, ha valahol 2,5 milliárd dollár felett tudna a befektetésből kiszállni.A másik fontos kérdés, hogy ha el is adja a Mol az INA-ban lévő részesedését, mihez kezd majd a pénzzel. A Mol meglátásunk szerint az alábbi lehetőségekben gondolkodhat elsősorban:ez a hosszútávú stratégia alapján elsősorban a kiskereskedelmi és petrolkémiai üzletágban lehetne indokolt, a Mol ezeken a területeken tovább növelhetné piaci részesedésétha átmenetileg nem talál kedvező felvásárlási célpontot a Mol, dönthet a befolyt összeg egy részének adósságcsökkentésre való felhasználásáról. Bár az eladósodottság így sem számít elrugaszkodottnak, cél lehet a devizahitelek okozta eredmény-volatilitás mérséklése

Összegzésképpen elmondható, hogy az INA visszavásárlásával egy régóta húzódó bizonytalanság szűnhet meg a Molnál, ami részvényesi szempontból pozitív, persze nagyon nem mindegy, hogy milyen áron tud tud kiszállni a befektetéséből. A Mol stratégiájában az utóbbi években egyre kevésbé hangsúlyos az INA, a 2030-ig szóló hosszútávú stratégia pedig már a horvát leány nélkül is életképes.

a menedzsment ösztönző program mellett ezeket későbbi potenciális akvizíciókra is felhasználhatja a vállalat, az elsődleges kérdés itt, hogy a Mol a jelenlegi szinteken alulértékeltnek látja-e a részvényeket.az OMV felvásárlási-sztori óta a Mol több külső szereplőhöz helyezett ki nagyobb részvénycsomagokat, legutóbb pedig egy 2 százaléknyi pakkra nem hosszabbítottak opciós szerződést, ezek visszakerültek a Molhoz. Az esetlegesen visszakerülő részvényeket a Mol be is vonhatja, amivel a vállalat értéket tudna teremteni, és egyúttal egyszerűbbé, átláthatóbbá tenné a tulajdonosi struktúrát.az eladásból befolyt összeg egy részét a Mol osztalék formájában is visszajuttathatja a befektetőknek (leginkább rendkívüli osztalékfizetés képzelhető el), bár ennek befektetői megítélése kérdéses lenne, hiszen egyben azt is jelezhetné a piacok felé, hogy a társaság nem talál növekedéssel kecsegtető lehetőségeket.