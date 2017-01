Négy új helyszínen kutathat Norvégiában a Mol

A tájékoztatás szerint a Mol-csoport norvég leányvállalata, a Mol Norge mellett olyan vállalatok nyertek licenceket az úgynevezett APA (Award in Pre-Defined Areas) koncessziós tenderen, mint a ConocoPhillips, a Shell és a Total, a pályázaton pedig összesen 56 licencet adott ki 29 vállalat részére a Norvég Olajipari és Energetikai Minisztérium.A közlemény idézi Berislav Gasót, a vállalatcsoport kutatás-termelési üzletágának ügyvezető igazgatóját, aki elmondta: a Mandal High régióban a licencet partneri konstrukcióban működteti a Mol, a Statoil és a Petoro AS norvég állami tulajdonú társaságokkal.A Mol Norge második alkalommal vett részt APA pályázaton, az elsőn ötön licencet nyert, a mostani sikeres tenderek eredményeképpen pedig már 21 licenccel rendelkezik, és 8 blokkban válik operátorrá. A tervek szerint a norvég leányvállalat 2017-ben két kutatófúrásban vesz részt, és a következő APA koncessziós tenderen is elindul - olvasható a közleményben.