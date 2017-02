Néhány héten belül kiürülhetnek a hazai gáztározók

A kereskedelmi gáztárolással az a probléma, hogy az államosított gázcégek ősszel kevés földgázt tároltak be, de az idei tél is hidegebb, mint amire számítani lehetett. A földalatti gáztározókba a fűtési szezon elejéig 3,7 milliárd köbméter földgázt tároltak be, ez a mennyiség pedig 13 százalékkal magasabb az előző gázévben eltárolt mennyiségnél. A MEKH közlése szerint január 23-án még 1,8 milliárd köbméter gáz volt a tárolókban, ami a hideg miatt január 29-ére az AGSI - Gas Infrastructure Europe adatai szerint - 1,5 milliárd köbméterre csökkent.A stratégia tartalék tárolókban levő kereskedelmi mennyisége 655,8 millió köbméter, ami 20 keményebb hideg napra elegendő. A biztonsági készlet mértékét az NFM rendelet 915 millió köbméter értékben határozta meg és ez a mennyiség rendelkezésre is áll. Egyébként az E.ON-tól korábban megvásárolt és állami tulajdonba került tárolók töltöttségi szintje alig 9,6 százalékos volt vasárnap, ami azt jelenti, hogy 425 millió köbméter földgáz van a kereskedelmi tárolókban, ám ennek egy része már a stratégiai készlet része.A fogyasztók kiszolgálása azonban nem csak a tárolókban lévő gázból történik, hanem importból is, amely a megállapodásoknak megfelelően zajlik. Az energiahivatal szerint nincs veszély, a stratégiai tartalék és a növekvő import garantálja az ellátásbiztonságot.